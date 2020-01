Jaaroverzicht 2019

Wat een jaar, wat een jaar. 2019 ligt achter ons, 2020 is inmiddels al een week oud. We gaan in volle vaart vooruit, maar dat doen we niet zonder terug te blikken. We nemen u nog één keer mee naar het afgelopen jaar….

Januari 2019 begint met een paar vastigheden. Zo is er de nieuwjaarsloop in De Wilp en pakt De Krant uit met de eerste baby van het jaar (dit jaar Maël uit Nieuw-Roden). Later deze maand winnen de dames van Nieuw-Roden het Leekstervoetbalgala evenals de heren van TLC. Ook staan de ongelukken aan de Maatlanden volop in de belangstelling. De gemeente Noordenveld tast op dat moment nog volledig in het duister. Leerlingen van OBS de Marke kunnen wonderwel in de tweede week van januari alweer naar school, ondanks dat de school eerder halsoverkop sloot door verzakkingen. Een noodlocatie biedt soelaas. Verder is januari een maand van de terugkeer. Zo werd gesproken over een mogelijk vervolg van het Pauperparadijs in Veenhuizen en gaf de EggRun te kennen weer terug te keren naar Roden. Daarnaast was er het Sportgala van Noordenveld, met vele winnaars en de Oeuvreprijs voor Eddy Lagro. Eind januari kan men in de regio zelfs nog heel even genieten van sneeuwpret! Heel lang duurt het niet en van een strenge winter is absoluut geen sprake, maar het levert toch weer mooie plaatjes op (foto).

In februari brengt het Rijk, de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld een bezoekje aan het Zomerbad in Peize. Zij geven aan een voorbeeldrol te willen vervullen, door als eerste zwembad volledig energieneutraal te zijn. Ook in Zevenhuizen krijgt men bezoek en wel van de nieuwe raad van het Westerkwartier (foto). Hun doel: aantonen hoe belangrijk het nieuw te bouwen MFC is. Verder vertelt de doodzieke Anouk van der Werf haar aangrijpende verhaal. De 29-jarige zou graag nog eens naar New York gaan, maar geld daarvoor is er niet. Verder wordt duidelijk dat de gemeente Noordenveld met een Jongerenraad komt. Ook de jaarlijkse strijd om de titel ‘Het Leukste Bedrijf van De Krant’ gaat weer van start. Even later is er een persbijeenkomst van de gemeente Noordenveld, waarbij de gemeente aangeeft zich verantwoordelijk te voelen voor de ontstane schades in de wijk Middenveld. Ze willen het zo snel mogelijk oplossen. Verder is er met ‘Noordenvelders’ een nieuwe rubriek in het leven geroepen door De Krant. Hans en Wilma van der Laan openen de nieuwe rubriek. In het Westerkwartier krijgen supermarkten te horen dat ze voortaan op zondag open mogen. Museum Nienoord viert haar zestig jarige jubileum en Westerkwartier en Noordenveld trekken samen op met adviezen richting minister Eric Wiebes inzake de gaswinning.

Maart begint met het nieuws dat Molenkamp Schoenmode is verkozen tot het Leukste Bedrijf van De Krant. De gemeenteraad van Noordenveld buigt zich ondertussen over de nieuwe locatie van OBS de Marke. De schoolleiding zelf is duidelijk: zij willen op dezelfde plek een nieuwe school laten bouwen. Later geeft personeel van Zorggroep Drenthe een interview na aanleiding van de overname van de Buurtzuster. Zij zien het als een ‘geschenk uit de hemel’. Ook wordt de Kunst en Cultuurprijs van Noordenveld in het leven geroepen. Showband Marum krijgt in dezelfde maand te horen dat ze naar het WK in het Canadese Calgary mogen. Traditioneel staat NL Doet weer op het programma. De colleges van het Westerkwartier en Noordenveld steken de handen dan ook uit de mouwen (foto). Bij het Wmo-vervoer van Noordenveld blijkt het ondertussen nog een zooitje. Klachten van gebruikers blijven maar toenemen. Verder zijn er de Provinciale Statenverkiezingen. In het Westerkwartier is de ChristenUnie het grootst, in Noordenveld de PvdA.

In april komt de gemeente Noordenveld met het Dorpenfonds, waar liefst één miljoen euro voor werd uitgetrokken. In Zevenhuizen wordt de verpauperde discotheek Pruim gepimpt door vele kleurplaten, gemaakt door leerlingen uit het dorp. Een week later gaat de Kinderboerderij weer open en geeft megazangtalent Robin Tinge aan graag ooit op het Eurovisie Songfestival te staan. Petje Af Noordenveld geeft aan in september van start te gaan. En Pelikaan S kroont zich halverwege april tot eerste kampioen van Nederland. Uiteraard zijn er – voorafgaand aan Koningsdag – de Koningsspelen. Medio april is het weer nog zonovergoten, maar Koningsdag (foto) blijkt een waterballet te worden. Dat past overigens wel goed bij de traditionele lintjesregen. Ondertussen geeft de Raad van State groen licht voor de bouw van het Oosterveld, waarmee er een einde komt aan jarenlang gesteggel over de nieuw te bouwen wijk in Norg.

Mei begint met de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Ook in de regio van De Krant wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. Martin van der Velde organiseert een dartmarathon voor het goede doel. Hij gooit 36 uur (!) pijlen om geld op te halen voor KWF. Dit alles omdat hij eerder dat jaar zijn vrouw Idalyne verloor. Het kunstgrasveld van ONR werd een week later geopend en VV Roden won een zwaarbevochten derby van VV Peize. Het jaarlijkse truckersfestival bij Nienoord is weer een succes. Even later werd kroonde Roden zich tot kampioen van de tweede klasse (foto), waarmee zij voor het eerst naar de felbegeerde eerste klasse gaan. Bernard Klaver gooit als voorzitter van de Oranje Stichting – samen met zijn bestuur – de handdoek in de ring. De laatste editie van deze dag bracht hen niet wat zij ervan verwacht hadden. Eind mei is er nog de Avond4Daagse, die gelukkig op beter weer kon rekenen dan vorig jaar!

Begin juni kwamen omwonenden in actie tegen melkgeitenbedrijf De Dolle Geit in Zevenhuizen. Het bedrijf wilde uitbreiden (en heeft hier inmiddels permissie voor gekregen), maar omwonenden vreesden voor hun gezondheid. Uiteraard vormt het Hemelvaartconcours de opmaat voor wederom een geslaagde Kleintje Rodermarkt (foto). Op woensdag 5 juni wordt men wakker na een hevige junistorm. Overal liggen bomen om. Het is één chaos! Uiteraard vindt ook Flinke Pink weer plaats. Heel Leek is volledig in de ban van dit prachtige festival. De jaarlijkse paardenshow in Peize is natuurlijk ook een hoogtepunt. Daarnaast keerde de Run van Roden terug.

Juli begint ontzettend warm. Massaal tuigt men naar het Ronostrand (foto) in Een voor verkoeling. Een week later vindt Roden Proeft plaats, dan onder mindere omstandigheden. Muziekvereniging Amicitia viert in Nuis haar 100ste verjaardag en de Lus van Roden is een prooi voor Australiër Sam Welsford. In juli een groot interview met scheidend OPON-directeur Albert Eising en natuurlijk de Fiets4Daagse. Juli eindigde overigens zoals deze begon: ontzettend warm!

Augustus begint met de feestweken in Norg en Peize. Later is er ook het REO StaanArbo NRT**** toernooi, met toppers uit het hele land. In Zevenhuizen eisen leraren het vertrek van de directeur van Het Veenpluis. Even verderop staat men in Marum stil bij het einde van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië (foto). Roden maakt kennis met Roden Live, een nieuw muziekevenement. Eind augustus is daar natuurlijk het Wat ’n Kunst-festival, wederom een groot succes ! Ook zijn er de speelweken in Roden, Norg en Leek en viert VV Roden haar 90-jarig bestaan.

September is traditioneel de maand van Rodermarkt. En dus breekt de gekte al langzaam maar zeker los. In Norg is er nog het paardenconcours, terwijl in Roden de discussie omtrent de parkeerplaatsen bij het busstation losbarst. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma feliciteert Speelgoedmuseum Kinderwereld met hun 50-jarig bestaan en de laatste tegel wordt traditioneel gelegd in de feesttent op het Jaarbeursterrein. Altena mag zich later tot grote winnaar van de Rodermarktparade (foto) kronen. Met hun vertolking van Dracula wonnen ze de ere- en entertainmentprijs. Een rapport over het handelen van de gemeente Noordenveld inzake het Middenveld, geeft aan dat de gemeente teveel op vertrouwen leunde. ‘Alsof de slager zijn eigen vlees keurt’. Ondertussen wordt de Rodermarkt afgesloten met het peerdjerennen.

Oktober begint met nieuws over de terugkeer van de Koetsentocht. Deze begint in Leek en eindigt in Roderwolde, met Roden als tussenstop. Burgemeester Ard van der Tuuk wordt in oktober beëdigd en geïnstalleerd als eerste kroonbenoemde burgemeester van het Westerkwartier (foto). Ondertussen maken Roner ondernemers zich zorgen over het voortbestaan van het Ondernemersfonds. Zij starten een lobby om het fonds te behouden. De lobby werpt zijn vruchten af, zo zou later blijken. Werkgroep Steenbergen is één van de partijen die aan de bel trekt over de verhoging van de werkdruk van Gasopslag Langelo. Even later gaan Westerkwartier en Noordenveld hier tóch mee akkoord.

November start met de traditionele slachtvisite op Mensinge. Verder staakten leraren uit de regio in Leeuwarden, om hun onvrede over het huidige beleid kenbaar te maken. Ook is het Sint-Maarten, wat in Peize synoniem staat voor de Lampionnenoptocht. Een week later is Sint Nicolaas (foto) alweer in het land. Het kan snel gaan, zo blijkt. Politieke partij Lijst Groen Noordenveld kijkt middels een groot interview terug op de stormachtige eerste tien jaar in de gemeente. Op Mensinge wordt een ode aan wol gebracht en in Haulerwijk is het weer tijd voor het Groot Accordeon Festival.

De tradities vlogen ons in december weer om de oren. Zo was er de herfstcross in Norg en barstte het natuurlijk van de Sinterklaas- en Kerstmarkten. Noordenveldse raadsleden vroegen aandacht voor kinderen in armoede situaties, terwijl men via de Krant kennismaakte met Mariël de Bruijn, de nieuwe manager van de Noordenveldse Uitdaging. Ondertussen baalde de Vereniging voor Volksvermaken stevig, toen bleek dat de Weihnachtsmarkt dankzij de stevige wind geen doorgang kon vinden. Op 17 december viel de jaarlijkse Kerstkrant weer op de mat, met Christy Bo op de voorpagina. Een extra dikke editie met liefst 96 pagina’s! In een groot interview blikt De Marke-directeur José Wolters op het afgelopen jaar, iets wat burgemeester Klaas Smid in de laatste Krant van het jaar ook deed. In die laatste Krant ook aandacht voor Louise Arends, die wegens problemen met de Wmo en het HMC in Burgum aan huis gekluisterd is. En natuurlijk wordt 2019 afgesloten met de Drenthe200 (foto)!