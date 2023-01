Jaaroverzicht 2022

Wat een jaar, wat een jaar. 2022 ligt achter ons, 2023 is inmiddels alweer vijf dagen oud. Wat hebben we een hoop voor de kiezen gekregen: een stikstofcrisis, energiecrisis, watercrisis en een asielcrisis. Niet te vergeten: de nasleep van de coronacrisis. We nemen u nog één keer mee naar het afgelopen jaar….

JANUARI – Januari begint opnieuw met een lockdown. Scholen dicht, winkels, theater en bioscopen ook. De rek is er wel een beetje uit. Voor de familie Pijpker uit Jonkersvaart begint het nieuwe jaar wel heel memorabel: baby Sev kwam op 1 januari ter wereld! Bertus Jansma maakt wereldkundig dat ze het verprutst hebben in de Onlanden. Het gebied is veranderd in één grote ruige, verwilderde vlakte waar geen weidevogel meer wil zitten, luidt zijn ongezouten mening. Op 10 januari gaan de meeste scholen -tot grote opluchting van leerlingen én ouders- weer open. Meer versoepelingen volgen op 21 januari. In Antwerpen gaan ze wat makkelijker met de regels om. Daar zijn de winkels gewoon open en wordt er lekker geborreld in de cafés. De Roder Zakenkring was er na vier weken lockdown klaar mee en turnde Roden in het holst van de nacht om in Antwerpen. Een ludieke actie met een niet mis te verstane boodschap. De oude begraafplaats in Tolbert is nieuws. Die is namelijk niet toegankelijk voor de minder valide medemens en dat moet anders, vindt het platform toegankelijk Westerkwartier. De bibliotheek wordt hub. Boekenlenen bereidt zich uit naar ontmoeten, koffieleuten en kenniscentrum. Camping Ronostrand sleept een ton in de wacht uit het programma Vitale Vakantieparken. Het geld is bedoeld om de camping naar een nog hoger plan te tillen. Jumbo Jansema opent op 26 januari haar gloednieuwe winkel met een ware foodexperience aan de Heerestraat in Roden.

FEBRUARI – Anita van de Noord, raadslid voor de duofractie PvdA/GroenLinks in Noordenveld pleit voor een burgerberaad. Ingewikkelde, complexe of slepende kwesties moeten worden opgelost door een groep geselecteerde inwoners van de gemeente Noordenveld. De verkiezingsstrijd is ondertussen losgebarsten. Fracties trekken de dorpen in om te laten horen waar zij voor staan. Op vrijdagmiddag is het helemaal gortig. De markt lijkt in trek bij politiek Noordenveld. Rode rozen, appels, folders: alles wordt uit de kast getrokken om Jan met de pet over de streep te trekken. Oplettende ambtenaren van de gemeente Noordenveld weten te voorkomen dat inwoners de dupe worden van een blunderende belastingdienst die volkomen onterecht uitkeringen hoger inschatte en mensen sommeerde een regeling te treffen. Dinsdag 1 februari nam Roden afscheid van Karol Sloterwijk die op 25 januari door een noodlottig ongeval overleed. Tussen een kilometerslange erehaag reed hij onder luid geknal zijn allerlaatste rit door het centrum. In Veenhuizen is de allereerste knooppuntroute van het wandelnetwerk van Noordenveld geopend en Wisse Hummel neemt na twaalf jaar afscheid van Plaatselijk Belang Een. Wel blijft de sympathieke Ener zich nog bemoeien met het gaswinningshoofdpijndossier. Op 24 februari gebeurde waar velen voor vreesden: de oorlog in Oekraïne brak uit.

MAART – Peize maakt zich grote zorgen over het wassende water. Op veel plekken, waaronder het gebied waar een toekomstige woonwijk moet ontstaan, is het huilen met de pet op. Weilanden zijn veranderd in zompige modderpoelen. Het watertoets die de gemeente liet uitvoeren om de waterhuishouding in Peize-Zuid te onderzoeken stelt bewoners niet gerust. Ondertussen draait de politieke karavaan nog steeds op volle toeren, want ja, de verkiezingen komen wel heel dicht bij. Ook in Noordenveld komt de wereld langzamerhand binnen. In hotel Langewold en groepsverblijf de Hullen werden de eerste oorlogsvluchtelingen opgevangen. Daltonschool het Valkhof in Roden viert haar vijftigjarig jubileum en Oost-West Kontakten haalt opnieuw vluchtelingen op bij de Oekraïense grens. Een monsterzege voor Gemeentebelangen. De partij weet met volle overtuiging de gemeenteraadsverkiezingen te winnen . Met liefst10 zetels is de partij met afstand de grootste van Noordenveld. Jannes Bezu kondigt een verhuizing aan. Na tweeënveertig-en-half jaar verkast zijn Bucky van de Wilhelminastraat naar een veel groter pand aan de Heerestraat. Op 25 maart knippen de kleinkinderen van Jannes de linten door.

APRIL – Sluiting dreigt voor tweedehandskledingwinkel De Cirkel. De winkel moet plaatsmaken voor de nieuwe hub en er is geen zicht op een nieuwe locatie. Medewerkers luiden de noodklok. De Volksvermakers van Roden weten niet hoe hard ze het van de daken moeten schreeuwen: ze mogen na twee feestloze jaren het volk weer vermaken! De eerste Oekraïne-klassen zijn opgetuigd in hotel Langewold en in obs de Tandem. Op 24 april viert het Scheepstra Kabinet haar tienjarig bestaan. Initiatiefneemster en moeder van het Kabinet Alie Folkerts is trots op de landelijke bekendheid die het museum geniet. Veel Oranjeverenigingen hebben moeite om de kop boven water te houden. In Roden en Norg krijgen ze niet veel meer van de grond. In tegenstelling tot Veenhuizen, waar de club bloeit als ooit ter voren. Eindelijk mochten de ballen weer rollen: in Onder de Linden in Roden was het weer ouderwets neutje schieten op 2e Paasdag! Omwonenden van de grondopslag op het terrein tussen Beek en Bosch en de Anne de Vriesstraat zijn not amused over de grote bergen puin en zwarte grond voor hun ramen en dienen een klacht in bij de gemeente. Willie Schepers is benoemd tot erelid van VV Roden en op 23 april luiden een paar diehards met een beste plons het nieuwe seizoen van het Zomerbad in. Henk Kosters nam in een bomvol Café Ensing afscheid van het wethouderschap . De oud-wethouder wordt geroemd om zijn humor, bulderende lach én de participizza, bijeenkomsten om nader tot elkaar te komen onder het genot van pizza. Terwijl op verschillende plekken de verjaardag van de koning uitbundig gevierd werd, overleed op Koningsdag Paulus Flokstra. De markante frontman van VDH Products was geliefd in tout Noordenveld en ver daarbuiten. Op zijn sterfbed trouwde hij met de liefde van zijn leven en de moeder van zijn kinderen.

MEI – Na een maand verkennen en gesprekken voeren is er witte rook: Gemeentebelangen heeft op hoofdlijnen een akkoord bereikt met de duofractie PvdA/GroenLinks en de VVD. Een primeur voor laatstgenoemde partij, want sinds het 26-jarig bestaan van de gemeente Noordenveld zat de VVD nog niet eerder aan het roer van de Noordenvelder politiek. Aan burgemeester Klaas Smid de eer om de lintjes weer op te spelden: Wim Stroetinga uit Peize krijgt een koninklijke onderscheiding, net als hoofdagent Freddy Boonstra en Roner ondernemer Jan Buiter. In Marum trekt de fameuze Koningscross ruim duizend man naar de racebaan in Trimunt . Op 4 mei worden op veel plaatsen overleden oorlogshelden herdacht. Opdat zij nooit worden vergeten. Het nieuwe college presenteert het coalitieakkoord: Samen bouwen aan Noordenveld. Roder kroeguitbater Albert Ananias trekt aan de bel: het gebruik van lachgas onder de jeugd loopt de spuigaten uit in Roden, zegt hij. Ook politieagent Harry Prak erkent het probleem. Omdat het gebruik ervan niet officieel verboden is, maakt handhaven lastig weet hij. Het wachten is op wetgeving. Op maandag 9 mei is het nieuwe college officieel geïnstalleerd. Wethouders Alex Wekema en Kirsten Ipema blijven op het pluche zitten, Robert Meijer en Jos Darwinkel verruilden de raadsstoel voor een wethouderszetel. Eindelijk weer een ouderwetse ‘Kleintje’ inclusief kermis, concours hippique, muziek op straat, braderie en bier. Heel veel bier. En o ja, duizenden feestgangers die wel weer zin hebben in een vette party.

JUNI – De centrumontwikkeling in Roden is in volle gang. In de Wilhelminastraat is men begonnen met de tweede fase van de aanleg van de waterberging. In Veenhuizen opent burgemeester Klaas Smid de koffiebranderij in de bajes. Gedetineerden branden daar dagelijks zo’n 450 kilo koffiebonen voor onder andere justitiële inrichtingen, ministeries, gemeente en bedrijven. De Topsporthal in Leek biedt tijdelijk onderdak aan 150 vluchtelingen om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Het Centraalteam in Peize vierde haar twintigste verjaardag groots. Zelfs Tony Neef was uitgenodigd om een robbertje te zingen met de Peizer Hopsingers tijdens een koffieconcert in de feesttent. Uiteraard zette de piratenzender zelf ook de nodige bloemetjes buiten met een onvervalste feestavond in het mooie Paais. Geitenboerderij De Dolle Boel in Zevenhuizen mag niet uitbreiden. De gemeente Westerkwartier voerde een geitenstop in. Toestanden bij de nieuwe brede school de Violier in Leek. De hagelnieuwe school is nu al te klein en 150 leerlingen dreigen te moeten verkassen naar Zevenhuizen. Daar is -op z’n zachtst gezegd- niet iedereen gelukkig mee. Geslaagd (of gezakt)! Op 9 juni horen scholieren of ze hun diploma in de pocket hebben! . Het zonnepark in Zuidvelde houdt de gemoederen flink bezig. De gemeenteraad geeft een verklaring van geen bedenkingen af en wil vaart maken met het project. Omwonenden voelen zich echter overvallen door de versnelling. De paden op de lanen in: van 14 tot en met 17 juni wordt onder perfecte weersomstandigheden de Avond4daagse van Roden gelopen en in het weekend van 17 tot en met 20 juni staat heel Roden op z’n kop tijdens het allereerste Lucky4Festival op het evenemententerrein. Noordenveld sluit de jaarrekening van 2021met een plus van 3 miljoen. Ondanks dat blijft de toekomst onzeker want het positieve resultaat is te danken aan eenmalige meevallers. Zevenhuizen beleeft met een lach en een traan de aller-allerlaatste Billy Turftocht en in Alteveer keren bewoners zich tegen (te) grootschalige woningbouw. Camping Panda Rosa in Steenbergen is verkocht en bewoners moeten hun biezen pakken.

JULI – Een bijzonder moment voor Volksvermaken: sinds het eerst in hun bestaan zijn ze trotse eigenaar van een trekker. En wel een mooie rode Zetor uit 1955. Cadeautje van Roner Hendrik Niemeijer die er om gezondheidsredenen niet langer op kan rijden. Harry Palsema uit Westervelde bedenkt de reanimatiepolsband. Zijn uitvinding levert de titel ‘Beste Startup van Drenthe 2022 op. Op 9 juli wordt de 50e Lus van Roden verreden door hartje centrum. Jan publiek geniet met volle teugen van het fameuze wielercriterium, de gezelligheid en het fantastische weer. Er is een nieuwe gemeentedirecteur gevonden. De kersverse secretaris Peggy van Vliet uit Zuidhorn kan aan de slag met een waslijst aan problemen binnen de gemeentelijke organisatie. Een behoorlijke uitdaging, maar geen onmogelijke, zegt Klaas Smid daarover. Op 13 juli is in de raadzaal van de gemeente Noordenveld de Kinderraad geïnstalleerd. Twee dagen daarna draait wethouder Alex Wekema samen met een paar leerlingen de containerschool van de Marke op slot. Na de vakantie beginnen de kinderen op hun spiksplinternieuwe school aan de Molenweg. Ondertussen wordt in Peize het contract voor de bouw van het nieuwe, prestigieuze sporthuis Peize ondertekend terwijl bewoners van Vakantiepark Meerzicht in Matsloot blijven strijden tot het bittere eind voor behoud van ‘hun’ camping die is opgekocht door EuroParcs. Het is eind juli en Nederland geniet van de zomer! Ook in het verspreidingsgebied van de Krant wordt volop gepoedeld . Mathijs Euwema gaat de kar trekken bij Welzijn in Noordenveld (WiN). Met zijn komst moet er weer rust in de tent komen bij de welzijnsorganisatie van de gemeente. Boeren gaan gebukt onder het stikstofverhaal en de onduidelijkheden van de overheid. Opdoeken of doorgaan? Pompen of verzuipen? De onzekerheid is groot. Ook Hendrik Smeenge doet zijn zegje erover in deze Krant.

AUGUSTUS – De tuigpaarden zijn terug in de Norger arena. En hoe. Het publiek werd getrakteerd op een schitterende paardenshow met als toetje het Sprookje van Norg. We blijven nog even in Norg. Het brinkdorp was opnieuw het decor van Folly Art, een wandelroute langs 17 volstrekt nutteloze (maar hoogwaardige architectonische) bouwwerken. In K38 zijn ze van plan een heuse kunstveilig te organiseren. Een serieuze: oma’s theepot is niet welkom, de Jan van Loon wel. Ook Wim en Tessa Ram van de Blakervelderhoeve uiten hun zorgen: ‘We blijven investeren maar voor hetzelfde geld ligt er straks een brief op de mat.’ Het Joodse Schooltje in Leek is de dupe geworden van internetcriminelen. Het gajes stal 13.000 euro van de bankrekening. In Groot Bankenbosch worden tijdelijk zo’n 140 vluchtelingen opgevangen. Het gaat om tijdelijke noodopvang tot 1 oktober. In Zevenhuizen weten ze hoe je een feestje moet bouwen. En om de weergoden om te kopen. Die lieten zich van hun allerbeste kant zien tijdens een zinderende feestweek. In Peize gebeurt ongeveer hetzelfde. Het barst van de gezelligheid tijdens de feestweek die na alle coronaellende eindelijk weer eens doorging . En wat is het genieten op de voetbalvelden van vv Roden: glibberen en glijden op de langste stormbaan tijdens de Spelweek. Op maandag 29 augustus zit luilekkerland erop: basisschoolleerlingen mogen weer naar school!

SEPTEMBER – Noordenveld geniet na van een schitterend kunstweekend. Voor de vierde keer wordt in Roden rondom de Brink het Wat ’N Kunst-festival gehouden, dit keer met een heuse UITmarkt . En de moeder van de negenjarige Tygo uit Roden vertelt haar schrijnende verhaal: haar zoon gaat al twee jaar niet naar school. Niemand die het autistische jongentje een passende plek kan bieden. Ze organiseert een ontmoetingsavond voor ouders van kinderen die in een soortgelijke situatie zitten. Ondertussen woedt in Roden de Rodermarktkoorts. Fanatieke wagenbouwers timmeren en klussen aan praalwagens alsof hun leven er vanaf hangt. De Volksvermakers doen een rondje om dorstige kelen te voorzien van de nodige sapjes. In het weekend van 11 en 12 september gooien vele monumenten de deuren open voor publiek. Tussen Peizermade en Roderwolde vaart de praam op en neerr. Sommige opvarenden beleefden een hachelijk avontuur toen het bootje vast kwam te zitten. Theaterdirecteur Jacob Frölich trapt het theaterseizoen af. Hij heeft grote namen weten te strikken voor het kleinste (en mooiste) theater van Noord-Nederland. Het doek valt voor De Cirkel. Op zaterdag 10 september gingen de deuren definitief op slot tot teleurstelling van velen. De tweedehandskledingwinkel heeft geen nieuw onderkomen kunnen vinden. Het voetbalseizoen gaat los. De bal rolt weer en daar is iedereen blij mee. En het feest der feesten is aangebroken: het is maar één keer Rodermarkt, er is gien ain die denkt aan wark! Roden geniet van een fantastische parade, een consumentenbeurs, de dansfabriek, mini-missverkiezing, artiesten, paarden- en warenmarkt, kermis en de absolute kraker: Paardjerennen ! Het gebed van Toegankelijk Westerkwartier is verhoord: de begraafplaats in Tolbert is nu ook toegankelijk voor mindervaliden. In Noordenveld gaan ze aan de slag met het bomenplan. De ruim 800 bomen die tijdens de zomerstorm van drie geleden gesneuveld zijn worden gefaseerd vervangen. Met het plan is 60.000 euro per jaar gemoeid.







OKTOBER – PKN kerk Op de Helte biedt 17 vluchtelingen onderdak. De vrouwen en hun kroost zijn vanuit een tjokvol Ter Apel in de nachtelijke uren naar Roden gekomen. De kerk besluit opvang te bieden zolang als nodig is. Probleempje: de kinderen willen graag naar school maar dat mag niet. Er is geen regeling voor ‘kortdurende opvang’. VV Nieuw-Roden is 75 jaar en ontvangt een zilveren legpenning. Zwembaden, sportverenigingen en dorpshuizen staan onder druk door de torenhoge energieprijzen. De gemeente doet er alles aan om ze zoveel mogelijk te helpen. Inwoners met een laag inkomen worden financieel bijgestaan door de gemeente. De handtekeningen zijn gezet: er komen 56 woningen aan de Vrijetijdsboulevard in Roden. Tennisser Jarno Jans uit Roden gaat zijn geluk beproeven in Tunesië, waar hij meedoet aan internationale proeftoernooien. Doordringen tot de top1000 van de weled. is zijn doel. BBS De Verwondering in Alteveer gaat gebukt onder ‘verkeerde beeldvorming.’ Het zou er een ‘losgeslagen toestand’ zijn maar niks is minder waar. Op het Heereborchplein in Roden is het Vasalismonument onthuld. Ook Roden kan een vinkje zetten: voor het eerst heeft het dorp haar eigen Oktoberfest! Puur Natuur-columnist André Brasse vertrekt met zoon Stijn naar Nepal.

NOVEMBER– De bouw van een nieuw high tech brengstation en de gemeentewerf voor de gemeente Noordenveld is begonnen. Volgend jaar moet het technische hoogstandje klaar zijn. De roder Zakenkring bestaat 50 jaar. De ambitieuze ondernemersclub heeft één gezamenlijk doel: een aantrekkelijk winkelcentrum met voldoende parkeergelegenheid. Gaten in het asfalt en verkeershinder zorgen voor ergernissen in Norg, blijkt uit de dorpsschouw. De begraafplaats in Een is twee pauwen rijker dankzij een boomzaagkunstenaar en de tuinen van Havezate Mensinge worden in historische stijl hersteld. Er is nieuws: De Cirkel heeft onderdak gevonden bij de Wereldwinkel en kunstveilig gaat niet door wegens het gebrek aan professionele kunst. Sinterklaas en zijn trouwe dienders zijn weer warm onthaald op verschillende plekken. Ook in Roden, Peize en Leek kwam de goedheiligman onder grote belangstelling aan vanuit het warme Spanje. Energiecoöperatie Noordseveld mag zich de grootste van heel Drenthe noemen. Nu nog meer leden. De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier zijn goed vertegenwoordigd op de Bedrijvencontactdagen in Martiniplaza. De burgemeesters Klaas Smid en Ard van der Tuuk blijken begenadigd koekjesbakkers . De slipjacht op Mensinge zorgt opnieuw voor een schitterend schouwspel. Het WK-geweld barst los. Tig miljoen bondscoaches buigen zich over de kwaliteiten (of het ontbreken ervan) van het Nederlands elftal. Emiel van der Heide volgt Johan Hummel op als voorzitter van de Zakenkring Roden. Kindcentrum de Marke is op 26 november voor de derde keer officieel geopend.

DECEMBER – Nieuws uit Leek: renovatie is van de baan, mogelijk tóch nieuwbouw voor rsg de Borgen. Het weekend van 10 en 11 december staat volledig in het teken van kerstmarkten. In Roden is de Brink het decor van de schönste Weihanachtsmarkt ever . Op 16 december trappen de vrouwen de eerste ronde van het Leekster Voetbalgala af. Ook in Noordenveld lijkt de wolf toe te hebben geslagen: een Lakenverder koe van de Blakervelderhoeve kwam op een gruwelijke manier aan haar einde. De complete hals van het dier is opgevreten. Een wolvenexpert stelt onderzoek in. Op 28 en 29 december komen boekenwurmen uit het hele land naar Roden om boeken te scoren voor een prikkie. De Roder Boekenmarkt geniet nationale bekendheid. Onder zware weersomstandigheden wordt op 28 december de Drenthe200 verreden. Voor de tweede keer op rij weet Tim Smeenge uit Zeegse de barre tocht op zijn naam te schrijven. Als altijd prijkt op de dikste Krant van het jaar weer een kerstengel. Dit keer een bijzondere engel met een bijzonder verhaal: Hanna Sokolova is op de vlucht voor de oorlog in haar land. Dominee Meijles voorspelt nog meer onrust. Toch denkt hij dat creativiteit de oplossing is om de problemen het hoofd te kunnen bieden. Ook voor de gemeente zijn het pittige tijden, zegt burgemeester Klaas Smid. Er ligt een hoop op het bord van de gemeentelijke overheid. Tel daar de grote opgaven als woningbouw en asielopvang bij op. Laten we hopen dat ondanks alle toestanden 2023 vele lichtpuntjes zal bieden. De Krant wenst iedereen een fantastisch, gezond en inspirerend nieuw jaar toe!