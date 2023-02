Jaarvergadering met bloemen en cadeaus

RODEN – Deze vrolijke dames vieren hun jubileum op de jaarvergadering van de Vrouwen van Nu in Roden. Sommige zijn al 25 jaar lid, de oudste van dames is 65 jaar lid. Zij werden woensdag verwend met een bos bloemen en een cadeautje.

De vereniging bestaat al meer dan 90 jaar en is misschien voor sommige van vroeger uit, beter bekend als ‘De Plattelands Vrouwen’. De missie van de vereniging: Vrouwenkracht voor een betere wereld: met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken. We doen dit met circa 43.000 leden en ruim 525 afdelingen. Via Vrouwen van Nu werken vrouwen aan hun persoonlijke ontwikkeling, ontmoeten vrouwen elkaar en ontplooien hun creativiteit. De vereniging staat open voor alle gezindten en onthoudt zich van partijpolitiek.

Vrouwen van Nu in Roden is een gezellige vereniging met tal van activiteiten. Naast de lezingen over de meest uiteenlopende onderwerpen die 2 keer per maand worden gehouden in Op De Helte zijn er een tuingroep, handwerkgroep, leesgroep en meerdere kunstgroepen. Voor de meer sportievere dames zijn er een wandelgroep, gymgroep en een fietsgroep. Zo zijn er voor iedereen leuke activiteiten. De Vrouwen van Nu kunnen nog best wat leden gebruiken. Wie het leuk lijkt aan te schuiven bij de club, kan zich aanmelden via de website van de Vrouwen van Nu Roden.