RODEN – Politie Drenthe heeft inmiddels twintig tips binnen gekregen over de man die op maandag 15 juni een meisje in Roden zou hebben misbruikt. Gisteravond toonde televisieprogramma Opsporing Verzocht de beelden van een man die rondjes fietste in de buurt van de plek waar het misbruik zou hebben plaatsgevonden. De politie onderzoekt de tips momenteel. De jacht op de zedendelinquent zet dus onverminderd voort.

