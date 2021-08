RODEN – Jacob Frölich is de nieuwe directeur van Theater de Winsinghhof is Roden. Hij volgt per 1 oktober Natalie Straatman op, zij gaat de kar trekken bij schouwburg Ogterop in Meppel. Frölich (43) is op dit moment marketing- en communicatiespecialist bij het Noord Nederlands Orkest. In een eerder stadium deed hij hetzelfde bij Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. (Foto: Theater de Winsinghhof Roden)