Jakob Boetje en jonkies spelen gelijk tegen Noordster

0-0 voelt voor Roden als overwinning

RODEN – De wedstrijd tegen Noordster was een pikante wedstrijd. De selectie van trainer Harry Zwiers had een trainingskamp in Spanje op een inhaaldatum van de KNVB gepland. Dat dit achteraf niet handig was, werd duidelijk toen de KNVB erg halsstarrig bleek om de wedstrijd te verplaatsen. De koppen werden bij elkaar gestoken en allerlei scenario’s werden besproken. Afgelasten. Veld onder water. Doelpalen doorzagen. Met nog genoeg vrije zondagen de komende tijd, gaf de KNVB duidelijk aan dat deze wedstrijd hoe dan ook gespeeld diende te worden. Er werd zelfs een regio consul gevraagd om de velden van vv Roden aan een keuring te onderwerpen. De consul van Roden gaf fiat om te spelen.

Het team onder leiding van trainer Johan Wardenier ging afgelopen donderdag energiek trainen. De trainer moest de spelers tot rust manen om niet alle kruit te verschieten voor de wedstrijd. Het tekende de instelling van de samengestelde groep. Met de ervaren spelers als Jakob Boetje, Chris Oosterloo, Rolf Dussel en Jonathan Ahlers ging de groep aangevuld met twaalf talentvolle ‘Onder 19’ spelers het karwei aan. De trainer had een defensief plan opgesteld, wat de jonge mannen op een uitstekende en gedisciplineerde wijze hebben uitgevoerd. Het was wennen voor de gelegenheidsploeg. Het resulteerde in de eerste helft zeker tot een aantal goede uitvallen via de linker en rechter kant. De immer opstomende Robin Pruim was niet erg gelukkig in zijn voortzetting maar de intentie tot aanvallen was zeker aanwezig. Aan de andere kant was het de uitstekend spelende Rowan Dijks die na enige gewenning de schroom van zich afgooide en Olivier van der Tuin in stelling bracht om te scoren. Dit lukte helaas niet. Noordster mocht de bal hebben en Roden zette hier een prima organisatie tegenover. Het tempo van de ploeg uit Oude Pekela was te traag om Roden in problemen te brengen. Langzamerhand sloop er ook enige frustratie bij de ploeg van oud Veendam en Manchester City speler Gerard Wiekens op. De tweede helft liet de eerste tien minuten een fel storend Roden zien wat de sympathie van het publiek opleverde. Het bood het gelegenheidsteam ook enkele goede kansen op. Een schot van Pruim en een poging van Van der Tuin werd op het laatste moment verijdeld. Na dit toch wel bemoedigend begin van de tweede helft vloeiden de krachten langzamerhand wel weg uit de ploeg van Wardenier. Wat erg opviel was dat de ploeg de discipline had om goed in de organisatie te behouden. Dat was de kracht van de ploeg in deze wedstrijd. In de schaarse uitvallen was Roden met de niet aflatende inzet van Van der Tuin en Marcel Betten nog een aantal keren erg gevaarlijk. In de 80e minuut kwam de al eerder gememoreerde Dijks op links goed op. Zijn crosspass op Van der Tuin werd perfect onder controle gebracht. Van der Tuin speelde zijn directe tegenstander simpel uit een en alleen voor de keeper werd deze ook uitgespeeld. Jammer voor zijn vele arbeid sprong de bal op van het veld op het moment dat hij de bal in het lege doel wilde schieten. In plaats van in het doel belandde de bal over het doel. Het duel werd door de prima leidende Rene Broekman in prima banen geleid. De blessuretijd was erg veel zodat de spanning op de bank en langs de lijn tot het laatst toe bleef. Het verlossende eindsignaal was voor de alles wat Roden was een opluchting, maar gaf ook blijdschap. Met deze jeugdspelers kon wel eens de toekomst van Roden gewaarborgd blijven. De 0-0 eindstand voelde als een overwinning.

Het publiek trakteerde de vermoeide spelers terecht op een verdiend applaus als teken van enorme bewondering.

Man van de wedstrijd: Rowan Dijks.

Opstelling: Kalfsbeek; Pruim; Oosterloo (Rozema); Boetje; Ahlers; Dijks Rowan; Kobes; Dussel; Been Rowan (De Rink); Betten; Van der Tuin(Been Sam)