Jan de Jong en Harry Kuipers uit Peize koninklijk onderscheiden

PEIZE – Jan de Jong en Harry Kuipers van de Loopgroep Peize zijn zaterdagavond koninklijk onderscheiden. Ze zijn beide benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun verdiensten. Burgemeester Klaas Smid kwam persoonlijk naar Café Ensing om de versierselen op te spelden.

Jan Jong is 25 jaar ledenadministrateur van de sportvereniging DSTV in Peize. De vereniging telt op dit moment 275 leden. De Jong heeft al die tijd, geheel belangeloos, nauwgezet en accuraat de ledenadministratie van de vereniging bijgehouden. Een reële schatting is dat decorandus aan deze klus 8 uren per week besteedt. Naast zijn werkzaamheden als ledenadministrateur, onderhoudt en repareert hij ook het sportmateriaal van de vereniging. Als er iets mankeert aan het materiaal, kan je altijd een beroep doen op decorandus. Als 72-jarige loopt hij nog wekelijks zijn rondjes met de loopgroep. De Jong wordt gezien als een bescheiden maar bijzonder sympathiek mens met hart voor de vereniging en haar leden.

Jan Kuipers heeft in 1996 de loopgroep Peize opgericht. Hij was destijds penningmeester van de vereniging DSTV (Door Sport Tot Vriendschap) in Peize. Die functie heeft hij vervuld vanaf 1992 totdat hij de loopgroep oprichtte. Sinds het begin van de loopgroep, die ondertussen is uitgegroeid tot een groep van 60 mensen, is hij de trainer, organisator en aanjager en weet hij veel mensen enthousiast te maken voor de loopsport. Naast trainer van de loopgroep bleef hij algemeen bestuurslid van DSTV, om de belangen van de loopgroep te kunnen behartigen, en meer algemeen, om bij te dragen aan de samenwerking tussen verschillende sportdisciplines bij DSTV, voor de Peizer bevolking. Kuipers is ook al jaren betrokken als werkplekbegeleider bij de looptrainerscursussen die via de KNAU worden georganiseerd. De aspirant trainers of -assistent trainers worden door decorandus opgeleid. In samenwerking tussen de aspirant trainer en decorandus worden trainingsschema’s voor de loopgroep gemaakt.