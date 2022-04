Jan Donkelaar stopt bij Welzijn in Noordenveld

RODEN – Afgelopen donderdag werd welzijnswerker Jan Donkelaar door al zijn collega’s uitgezwaaid. Jan gaat na een werkzaam leven bij Welzijn in Noordenveld met pensioen. Hij werd die dag feestelijk en ludiek opgehaald met een versierde bus, er waren bloemen en een lekkere taart. WiN laat Jan niet zomaar vertrekken. Binnenkort wordt er voor hem nog een klein feestje in het dorpshuis in Nieuw Roden georganiseerd. Jan Donkelaar is jarenlang buurtwerker in Roden geweest en was vooral ook betrokken bij de opzet en ontwikkeling van de wijkbelangenverenigingen in het dorp. Onlangs al nam het Platform Wijkbelangenverenigingen in Roden van hem afscheid als voorzitter.