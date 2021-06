Jan en Hennie Buiter verkopen locatie Kanaalstraat aan projectontwikkelaar

‘Roden zonder Buiter Roden? Dat kan ik me niet voorstellen’

RODEN – De spreekwoordelijke kogel is door de kerk. Jan en Hennie Buiter hebben het pand en de bijbehorende grond van Buiter Roden aan de Kanaalstraat verkocht aan Van Wijnen Projectontwikkeling Noord. De projectontwikkelaar heeft plannen voor de bouw van een nieuwe woonwijk aan de Vrijetijdsboulevard. En om misverstanden te voorkomen: nee, de zaak stopt niet. Daar zoekt het ondernemersechtpaar nog een enthousiaste kandidaat voor.

Het was 1970 toen Jan Buiter bij de Landbouwvereniging Roden begon te werken. Een winkeltje van vijfentwintig vierkante meter op de plek waar nu de ‘poezenflat’ staat. Op advies van zijn vader. ‘Mijn vader was directeur van Coöperatie Landbouwvereniging Roden, de coöperatie die in 1886 door een groep boeren werd opgericht met als doel om zo goed mogelijk grondstoffen in te kopen. Ik zat in de horeca. Pa vond het niks. ‘Begin maar een winkel voor de coöperatie’, zei hij. Zo is het begonnen. We verkochten kunstmest, diervoeding en tuinartikelen. Als we naar de Rabobank wilden, hoefden we alleen maar door de schuur te lopen, die grensde aan de Albertsbaan.’ De winkel groeide als kool. Het was een komen en gaan van boeren met tractoren en aanhangwagens die kunstmest kwamen halen. ‘We kregen 110 ton per dag los per spoor aangeleverd. Eerst werd het op de losplaats zelf opgezakt. Later kochten we een opzakmachine die de kunstmest automatisch in zakken deed. De kunstmest werd met grote kiepers naar de bunker in de loods gebracht. Vervolgens stapelden we al die zakken tien meter hoog op. Je liep die berg van kunstmestzakken op met vijftig kilo op je nek. Niet meer voor te stellen. Nu zit het in zakken van vijfentwintig kilo en dat wordt straks teruggebracht naar twintig. We leverden ook aan medecoöperaties in de regio. Kwamen in Nuis, Langelo, Peize en Donderen. Ook bezorgden we op locatie aan boeren. De facturen werden handmatig geschreven en mijn moeder bracht ze op de fiets rond. Ze was een hele dag onderweg.’

De winkel aan het Julianaplein werd te klein. En de gemeente wilde de Landbouwvereniging wel kwijt uit het centrum. ‘Al die tractoren en vrachtwagens op de Albertsbaan was niet echt wenselijk. Toen hebben we in 1983 dit pand aan de Kanaalstraat laten bouwen. Een winkel van 200 vierkante meter met een aantal loodsen. Ieder jaar werd de winkel vergroot. In 1999 namen we de coöperatie over waar ik vanaf 1983 directeur was. De Landbouwvereniging Roden werd Buiter Roden.’ Van zo’n winkel (1400 vierkante meter inmiddels) bestaat er geen tweede. Je kunt er terecht voor een grasmaaier, vijverfolie, rubberlaarzen, vers vlees voor huisdieren, graszaad, speelgoed, wasmiddelen, bakspullen, vogelhuisjes, vishengels, hamsterkorrels, zaklampen, tuinaarde en jazeker kunstmest. Bedenk iets en Buiter heeft het. Jan: ‘Als ik iets zie waarvan ik denk ‘dit is handel’, komt het er. Hennie moet me weleens tegenhouden.’ De anekdotes vliegen in rap tempo over de tafel. Je maakt wat mee in ruim vijftig jaar ondernemerschap. Hennie zit bijna veertig jaar in de zaak. Net als Gert Jan de Graaf en Gerard Barels. Dat verhaal van Gerard moet zeker even verteld. ‘Gerards ouders hadden vroeger de Jachtlust, toen nog een oude kroeg in Steenbergen. Ik had het erover met zijn vader, een werknemer van ons. Zei hem: het is druk. Er moet iemand bij. Misschien moet ik maar eens een advertentie in de krant zetten. Niet nodig, zei hij. Gerard komt. Ik zal het nooit weer vergeten. We woonden aan de Schepenlaan. Gerard kwam eraan, smeet zijn brommer in de heg en zei: ik moet van mijn vader solliciteren maar ik blijf niet lang. Hij werkt er nog steeds, al bijna veertig jaar.’ Dan schaterend: kun je niet van op aan hè, personeel.’ Hennie: ‘Echt, we hebben het ongelofelijk getroffen met ons team. Onze kracht is dat iedereen alles doet. We namen mensen altijd aan voor ‘alle voorkomende werkzaamheden.’

Bijna veertig jaar werken Jan en Hennie samen in de zaak. Jan op de voorgrond, Hennie op kantoor, zij zorgt ervoor dat de boel financieel op orde is. En hoewel ze 24/7 samen zijn, zijn de balpennen nooit door de tent gevlogen. ‘Wat ons geheim is? Elkaar leuke dingen gunnen. En als we vrij zijn, trekken we er graag op uit met onze camper. Een Hanomag Henschel uit 1972, de voorloper van Mercedes. We zijn al op veel plekken geweest: Van de Noordkaap tot Kroatië. Horloges nemen we niet mee. Tijd interesseert ons niet.’

Opvolger

Al langere tijd waren Jan en Hennie bezig om een opvolger voor de zaak te vinden. Hebben verschillende gesprekken gevoerd maar tot een overname leidde het niet. ‘We zijn vrij groot. Dat maakt het voor een particulier lastig. Toen Van Wijnen ons benaderde met de vraag of we misschien de locatie wilden verkopen wisten we: zo’n kans komt maar één keer voorbij. De projectontwikkelaar heeft ook de grond gekocht waar de voormalige BikeLife-zaak stond. Ze zijn er van plan woningbouw te ontwikkelen. We kunnen voorlopig door op deze plek, tot dat Van Wijnen er aan toe is om dit pand te slopen. Dat kan twee à drie jaar duren. Het zou mooi zijn dat er intussen iemand zich meldt die de zaak voort wil zetten op een andere locatie. Want Roden zonder Buiter Roden? Dat kan ik me niet voorstellen.’ Hennie: ‘onze zonen Mark en René maakten zich zorgen om Jan. Als het pand gesloopt wordt, wordt papa gek’, dachten de jongens. Ze kennen hun vader als harde werker, die alles zelf heeft opgebouwd. Ik kon ze geruststellen, de knop is om bij Jan. We hebben er veel samen over gesproken. Je kunt altijd wel doorgaan, maar er is meer dan alleen werken.’ Jan bevestigt het verhaal van zijn vrouw. ‘Als er morgen gesloopt wordt, help ik mee.’

Wonen aan de Vrijetijdsboulevard

Dat er straks een nieuwe woonwijk zal verrijzen aan de Kanaalstraat vinden de Buiters mooi. ‘Ik snap wel dat de gemeente ons hier weg wil hebben. Kunstmest past niet in een woonwijk. En zoals de Vrijetijdsboulevard er nu bij ligt is het geen gezicht. Ik ben ervan overtuigd dat het een mooi aanzicht voor Roden oplevert straks.’ Van Wijnen kocht onlangs al een andere locatie aan de Kanaalstraat. Mark Lutjeboer, projectontwikkelaar bij Van Wijnen: ‘we zijn met diverse partijen in gesprek om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om op de locatie van de voormalige fietsenwinkel Bikelife woningen te realiseren. We vinden het belangrijk dat het aanbod van het project goed aansluit op de wensen van de Rodenaar. Woningzoekers kunnen hun woonwensen kenbaar maken op de projectwebsite www.wonenaandevrijetijdsboulevard.nl. De uitkomsten nemen we uiteindelijk mee in de ontwikkeling. Ook voor de locatie waar Buiter Roden is gevestigd hebben wij woningbouw in gedachten.’ De Bakboerderij van René Buiter gaat door op een andere locatie in Roden. De verkoop van de grond en het pand is in principe akkoord, benadrukken Jan en Hennie.