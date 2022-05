Jan en Jannie met pensioen

RODEN – Na een werkzaam leven bij Welzijn in Noordenveld zwaaiden afgelopen week twee oudgedienden af. Jan Donkelaar en Jannie Houwing namen beiden in dorpshuis Nieuw Roden afscheid van collega’s, bestuursleden en betrokken vrijwilligers. Er waren lovende woorden, cadeaus, bloemen en een toespraak van WiN voorzitter Anne Doornbos. Het feestje werd gezamenlijk gevierd omdat beiden tijdens het werk maar liefst 29 jaar met elkaar samen optrokken. Jan Donkelaar was vooral bekend als buurtwerker in Roden en Jannie Houwing was actief in het vrijwilligerswerk en de mantelzorgondersteuning.