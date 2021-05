Jan en Jo Staal na 70 jaar nog altijd verliefd

PEIZE – Afgelopen week was het maar liefst zeventig jaar geleden dat het echtpaar Jan en Jo Staal elkaar het ja-woord gaven. Al vanaf het begin van hun huwelijk woont het paar aan de Hoofdstraat, waar zij vroeger het postkantoor runden. Na al die jaren is de liefde nog altijd even groot als in het begin, toen Jan en Jo Staal elkaar ontmoeten tijdens het dansen.

Vanwege de coronapandemie verliep het briljanten huwelijksfeest niet zo feestelijk als de familie had gehoopt. De burgemeester kon niet persoonlijk langskomen en één van de vier kinderen kon niet op bezoek komen vanuit Australië. Wel waren de andere kinderen aanwezig en kon er dankzij videobellen contact worden gelegd met de andere kant van de wereld en de kleinkinderen. Ook een grote pop in de tuin zorgde ervoor dat deze bijzondere mijlpaal niet ongemerkt voorbij ging.