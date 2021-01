Jan Hoekstra moet kans krijgen in eerste elftal FC Groningen

GRONINGEN – Doelman Sergio Padt van FC Groningen staat in de nadrukkelijke belangstelling van PFK Ludogorets uit Bulgarije. De vraag is op dit moment niet meer of de keeper van de Trots van het Noorden vertrekt, maar vooral wanneer de overgang plaatsvindt. Op Oudejaarsdag sorteerde technisch directeur Mark-Jan Fledderus al voor op een vertrek van de doelman, door Per Kristian Bratveit voor een half jaar te huren met een optie tot koop. Verder heeft FC Groningen doelmannen Nigel Bertrams en Jan de Boer nog onder contract staan en doet Jan Hoekstra momenteel op huurbasis ervaring op in de Keuken Kampioen Divisie bij Roda JC. Is laatstgenoemde niet de ideale opvolger van Padt?



De kans is groot dat Padt in januari nog naar Ludogorets verkast. Het contract van de huidige doelman van FC Groningen loopt in de zomer af en heeft vooralsnog niet gereageerd op een nieuwe aanbieding van de Trots van het Noorden. Als Fledderus nog wat voor de Groningse keeper wil ontvangen, is verkoop in de winterstop noodzakelijk. De club houdt Padt echter liever hier. De doelman is al jarenlang ontzettend belangrijk voor FC Groningen en ook dit seizoen heeft hij vele ballen uit het doel weten te houden. In diverse wedstrijden zijn de fraaie reddingen van Padt het verschil geweest tussen nul of drie punten. Het liefst ziet de club Padt helemaal niet vetrekken, maar een verlening van zijn contact lijkt er nu niet meer in te zitten. Na ruim tweehonderd wedstrijden onder de lat te hebben gestaan bij FC Groningen, is de doelman toe aan een nieuwe, buitenlandse uitdaging.



Inmiddels is doelman Bratveit aangetrokken voor de huurperiode van een half jaar, maar is het de vraag of hij er gelijk bij het hervatten van de competitie kan staan. Padt is een doelman die op een bepaalde manier kon meevoetballen met FC Groningen en daarnaast ook een speler met een belangrijke rol buiten het veld. Die rol heeft Bratveit ongetwijfeld nog niet vanaf dag één, maar gezien de huidige situatie is een alternatief er niet. Hoekstra is momenteel nog verhuurd aan Roda JC en Fledderus ziet hem het liefst nog even ervaring opdoen in de Keuken Kampioen Divisie. De overige doelmannen van FC Groningen, Bertrams en De Boer, zijn nog niet klaar om eerste keeper van de Trots van het Noorden te worden.



Bratveit is een prima optie voor een half jaar, maar voor volgend seizoen wellicht wat overbodig. FC Groningen hecht veel waarde aan de eigen jeugdopleiding en waarom zou je spelers halen als je ze zelf al hebt? Hoekstra is zeer bekend bij FC Groningen en doorliep de gehele jeugdopleiding van FC Groningen. Tevens beschikt de 22-jarige over uitstekende keeperskwaliteiten en werkte hij jarenlang samen met Padt. Als geen ander weet hij wat er van een doelman van het eerste elftal van de Trots van het Noorden verwacht wordt. Al een aantal jaren wachtte hij op zijn kans in de hoofdmacht van FC Groningen, maar vooralsnog heeft hij deze niet gekregen. Voor hem was het wachten op een vertrek van Padt. Nu het zover is, is het duidelijk dat hij de kans moet krijgen waar hij jarenlang hard voor heeft gewerkt.



Aanstaande zaterdag speelt FC Groningen de eerste wedstrijd na de winterstop. In de Galgenwaard neemt de ploeg van trainer/coach Danny Buijs het op tegen FC Utrecht. Mocht Padt nog niet naar Bulgarije vertrokken zijn, zal hij ongetwijfeld nog onder de lat van de Trots van het Noorden staan.