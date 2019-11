Jan Janssen presenteert ‘Uit de eerste hand’

LEEK – Afgelopen zaterdagmiddag bood schrijver/redacteur Jan Janssen zijn boek ‘Uit de eerste hand’ aan. Dat deed hij aan oud-staatssecretaris, oud-burgemeester én oud-Museumvoorzitter Siepie de Jong. In het boek volgde Janssen de bevrijding van Nederland van Zuid naar Noord, aan de hand van 22 getuigenissen. De 22 interviews in het boek bieden een heel eigen, nieuw licht op de bevrijding van Nederland. Hierop baseerde Tjerk Bekius een tijdens de presentatie getoonde documentaire. Historische Kring-voorzitter Epko Bult leidde de sprekers in.

Namens de geïnterviewden kreeg Jack Kooistra (89) het woord. Hij verwierf grote bekendheid als ‘de Friese Simon Wiesenthal’: dankzij zijn speurwerk werden ruim 100 oorlogsmisdadigers ontmaskerd, soms decennia na de bevrijding en soms duizenden kilometers hier vandaan. Volgens museumdirecteur Geert Pruiksma kon de viering van 75 jaar bevrijding op Nienoord niet beter beginnen: dankzij Kooistra zijn levenswerk konden honderden slachtoffers soms na decennia de oorlog gevoelsmatig alsnog afsluiten. Dat oorlogsslachtoffers van ver tegenwoordig bescherming en coaching op Nienoord krijgen, is volgens Pruiksma mogelijk dankzij karakters als de gasten vandaag, op de eerste rij.