Jan Koster het goudhaantje op Bevrijdingsdag

Gretig SVMH verslaat inspiratieloos De Wilp

NIEBERT – In het tweede treffen tussen SVMH en De Wilper Boys lieten de bezoekers het afweten. Een fel SVMH versloeg de ploeg van Theo Donker met 3-0 en daar viel niets op aan te merken. Een gebrek aan instelling speelde de ploeg parten, terwijl Jan Koster met drie doelpunten namens SVMH de onbetwiste matchwinner werd.

Bevrijdingsdag op Sportpark de Wieken, alwaar de Nederlandse driekleur fier wappert in de wind. SVMH-De Wilper Boys staat vanmiddag op het menu. Een derby die eerder dit seizoen in een eenvoudige 4-1 overwinning voor ‘De Boys’ eindigde. Ook deze editie zou nog wel eens een zege voor De Wilper Boys kunnen opleveren, gezien zij als nummer zes van de ranglijst aantreden en SVMH tiende staat. Laatstgenoemde club heeft echter nog iets om voor te knokken: het ontlopen van nacompetitie voor degradatie.

De eerste tien minuten zijn voor de bezoekers. Het voorzichtige aandringen leidt echter niet tot noemenswaardige mogelijkheden en de eerste kans is voor SVMH. In de twaalfde minuut is het Carlo Roffel die namens SVMH gevaarlijk is, maar zijn poging wordt eenvoudig gestopt. Drie minuten later begint Tjibbe Bakker namens De Wilper Boys aan een fraaie solo. Hij wordt afgestopt in de zestien en eist een penalty, maar de dienstdoende arbiter wil hier niets van weten.

Even later staat Bakker achter een vrije trap op randje zestien, maar deze vormt geen enkel gevaar voor keeper Jeff Aalders. De Wilper Boys dringt nu écht aan en krijgt via Arjan van der Kaap de grootste kans op 0-1. Hij stuit tweemaal op keeper Aalders, die zijn ploeg in de openingsfase op de been houdt. De daaropvolgende corner wordt met kunst- en vliegwerk uit de goal gehouden.

Een paar minuten later krijgt Ton Koster namens SVMH een klein kansje. Het gevaar stelt allemaal niet zoveel voor, maar de bezoekers lijken geschrokken van dit speldenprikje. Een paar minuten later rommelt het dan ook in de Wilpster verdediging en gunnen ze de kans aan Carlo Roffel. Zijn inzet treft geen doel, maar het is voor Wilper Boys-trainer Donker reden om uit zijn slof te schieten. Zijn verbale uitbarsting is tot ver in de wijde omtrek te horen.

De uitbarsting helpt zijn ploeg niet, want even later is SVMH alweer dichtbij. De vrije trap van Thom Dijkhuizen – van zo’n dertig meter – zou de kruising invliegen, ware het niet dat doelman Rob van Echtelt uitstekend redding bracht. Tien minuten voor rust claimt Carlo Roffel nog een strafschop, maar hij krijgt nul op rekest. Een grote kans voor De Wilper Boys wordt door de uitstekend spelende Tjeert de Boer verijdeld, waardoor de stand 0-0 blijft. Dat lijkt ook de ruststand te worden, ware het niet dat Jan Koster uit het niets oog in oog komt te staan met keeper Van Echtelt. Koster maakt geen fout en schiet de bal genadeloos achter de goalie: 1-0!

De goal op slag van rust is een zege voor SVMH en moet De Wilper Boys wakker schudden. Dat laatste gebeurt niet. Na rust is SVMH de betere ploeg en maken zij als enige aanspraak op de overwinning. Jan Koster scoort de 2-0 en even later is hij verantwoordelijk voor de 3-0. Hier gaat kolderiek uitverdedigen van De Wilper Boys aan vooraf. De bezoekers proberen wat terug te doen, als even later Tjibbe Bakker als spelmaker een aanval opzet. De voorzet van Raphael Pekelsma wordt echter niet binnen gelopen, waardoor De Wilper Boys een kansloze wedstrijd lijkt te spelen.

Met het verstrijken van de minuten bloedt de wedstrijd langzaam dood. Martijn Bralts krijgt namens SVMH nog een grote kans, maar lobt de bal naast. Wanneer het spel even later stil ligt, legt keeper Van Echtelt namens De Wilper Boys de vinger op de zere plek. ‘Zij zijn gewoon een stuk feller en ze leveren meer strijd’, oordeelt hij. Het is een understatement.

Even later krijgen zowel Tim Akkerman als Kees Bakker kansen op de 4-0, maar een slotakkoord blijft uit.

Voor De Wilper Boys was het een Bevrijdingsdag om snel te vergeten, terwijl SVMH hoop houdt om de nacompetitie te omzeilen. Volgende week wacht het cruciale duel met directe concurrent Haren.

Wilper Boys-trainer Theo Donker is realistisch na afloop. ‘Vandaag was het niet veel. De laatste weken spelen we niet écht meer ergens voor. Op zich hebben we een goed seizoen gedraaid, we staan op een mooie plek. De komende weken gaan we de jeugd minuten gunnen.’

Opstelling SVMH: Jeff Aalders, Peter Koster, Thom Dijkhuizen, Ronald Kosters, Jan Koster, Martijn Bralts, Kees Bakker, Tjeert de Boer, Gerard Bierlings, Carlo Roffel, Ton Koster. Wissel: Tim Akkerman, Yannick Lasut, Wietze Venema

Opstelling De Wilper Boys: Rob van Echtelt, Kees Algra, Gert van der Kaap, Jeroen Dijkstra, Tjibbe Bakker, Wessel van Veen, Jarno Ottema, Niels van der Veen, Arjan van der Kaap, Erwin Roffel, Raphael Pekelsma. Wissel: Wytze Numan, Stefan Oost, Chris Turksema.