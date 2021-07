Jan Ligthartstraat neemt afscheid van een markante Rôner, Eise Lubbers

RODEN – Ze wilden iets terugdoen, de buren van de Jan Ligthartstraat. “Hij was het gezicht van de buurt. Hij was de ‘voorzitter’ van de straatvereniging en zorgde ervoor dat er vlees op de barbecue kwam en was dan altijd verantwoordelijk voor het welkomstpraatje”, aldus zijn overbuurvrouw, Geesje Popken. We hebben het over Eise Lubbers die op 7 juli op 73-jarige leeftijd overleed na een ziekbed. “We noemden hem ook wel kabouter Plop, vanwege zijn baard en z’n hoed en dat liet hij zich altijd met een glimlach welgevallen.”

De geboren Rowôlmer streek na zijn huwelijk met Sieta neer aan de Jan Ligthartstraat. En wat daar opvalt is het gevoel van samen. Afgelopen jaar nog won de straat de prijs voor best versierde en verlichte straat tijdens Rodermarkt en dat doen ze allemaal met elkaar. Eise had daarin een trekkersrol, maar hij reed ook altijd op de tractor voor de versierde wagen van de basisschool De Marke.

Afgelopen woensdag brachten zijn buurtjes de markante Rôner een laatste groet toen hij door Roelof van der Heide op een truck van Nienoord Truckers uitgeleide werd gedaan. Het applaus klonk indrukwekkend toen de stoet aan hen voorbijreed.