Jan Oosterhuis geëerd met 50-jarig jubileum toneelvereniging ODO

NIEBERT – Op de onlangs gehouden ledenvergadering van toneelvereniging ODO Niebert werd aandacht besteed aan het 50-jarig toneellidmaatschap van Jan Oosterhuis. Oosterhuis werd in 1970 lid van de toneelvereniging ODO in Niebert. In 2020 was hij al 50 jaar lid van de vereniging maar door het welbekende virus kon hier toen geen aandacht aan worden geschonken. In de beginjaren was Oosterhuis actief als toneelspeler, de laatste jaren heeft hij zijn hobby meer op de achtergrond uitgevoerd en verzorgde hij de techniek en het licht en geluid bij de voorstellingen. Tevens is Oosterhuis verdeeld over meerdere periodes bestuurslid en zelfs voorzitter van de toneelvereniging uit Niebert geweest. Uit handen van de huidige voorzitter ontving Jan Oosterhuis dan ook een mooie bos bloemen en een passend cadeau.