Jan Spiegelaar, bestuurslid Dorpsbelangen Nieuw-Roden

‘Onze vereniging bestaat sinds 15 mei 1950. Wij als Dorpsbelangen Nieuw-Roden maken ons hard voor de leefbaarheid van ons dorp. Dit doen we door nauw contact met de gemeente Noordenveld te houden. Dit contact verloopt erg prettig. Gemeente Noordenveld neemt haar dorpsverenigingen serieus en dat wordt zeker gewaardeerd. Dorpsbelangen Nieuw-Roden heeft bijvoorbeeld ook meegedacht over de herinrichting van de Esweg in het dorp. Een aantal jaar geleden dreigde de vereniging in de vergetelheid te raken. Het was tijd voor een frisse blik, een paar nieuwe bestuurders. In deze periode heb ik mijn intrede gemaakt in het bestuur. En dat bevalt me nog steeds erg goed. Het mooie aan een bestuursfunctie is dat je ook daadwerkelijk invloed kan uitoefenen binnen de kringen van je eigen dorp. Maar, ook vergt het veel tijd. De meeste mensen uit ons bestuur zijn gepensioneerd en kunnen derhalve meer tijd in de vereniging stoppen. In het bestuur zitten van een vereniging en daarnaast fulltime werken is soms lastig maar ik doe het met plezier. Je oogst wat je zaait. Buiten het feit dat we ons bezighouden met praktische dingen zoals verkeersveiligheid en woningbouw zijn we er ook vooral voor de dorpsbewoners van ons mooie dorp. Binnen onze vereniging vinden wij de verbinding tussen de mensen erg belangrijk. Ik woon zelf al enige tijd in Nieuw-Roden en dit met veel plezier. Het is een vruchtbaar dorp dat veel te bieden heeft. De meeste van onze leden zijn als sinds jaar en dag lid. Het zijn veelal mensen die echt geven om het dorp en de ontwikkelingen die zich afspelen in Nieuw-Roden. Wij zijn altijd opzoek naar nieuwe leden. Hoe meer mensen zich wat aantrekken van de actualiteit in Nieuw-Roden hoe beter. Nieuw-Roden is een mooi dorp en als we er samen voor kunnen zorgen dat dat het ook blijft dan doen we het goed. Bij interesse in een lidmaatschap dan zijn wij te bereiken via e-mailadres: www.dorpsbelangen-nieuwroden.nl.’