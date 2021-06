LETTELBERT – Het bestuur van VVD Westerkwartier draagt Jan van der Laan voor als kandidaat-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 in de gemeente Westerkwartier. De 62-jarige makelaar uit Lettelbert volgt daarmee de huidige fractievoorzitter Mattheus Gorter op. Met Jan draagt het bestuur een betrokken liberaal voor als lijsttrekker. Voorzitter van VVD Westerkwartier Hendrik de Vries: “Jan heeft de ambitie die de VVD van een lijstrekker verwacht. Jan heeft zich de afgelopen jaren laten zien als een actief en benaderbaar liberaal. Door zijn jarenlange ervaring bij de fractie, zijn bekendheid binnen de regio en tevens een sterk liberaal geluid, hebben we er alle vertrouwen in dat Jan, samen met de fractie, kandidaten, bestuur en vrijwilligers een mooie campagne gaat opzetten en het gesprek met zoveel mogelijk Westerkwartierders aan zal gaan.” Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat Jan de VVD naar een mooi verkiezingsresultaat kan leiden. De leden van de VVD Westerkwartier wordt gevraagd om tijdens een ingelaste ALV (2a) op 4 september aanstaande de benoeming van Jan te bekrachtigen.