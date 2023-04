Jannie Hulshof uitgezwaaid door collega’s en cliënten

NORG – Jannie Hulshof- Koops uit Veenhuizen nam afgelopen woensdag na 45 dienstjaren in de zorg afscheid. Op haar verjaardag, Jannie werd woensdag 64, werd ze door collega’s van thuiszorgorganisatie Icare in Noordenveld thuis toegezongen waarna ze samen een tour langs haar cliënten gemaakt hebben. Al die cliënten stonden klaar met een leuk cadeautje. Jannie begon haar carrière in 1976 in een gezinsverzorgingsinstelling in Allardsoog. Na wat omzwervingen en doorgroeien naar verzorgende D, komt zij bij Icare terecht waar zij in 2010 nog de opleiding verzorgende IG heeft afgerond. Jannie werkt dan inmiddels in het PG-team in Norg. Daar verleent zij de zorg aan cliënten met dementie en met de ziekte van Parkinson. Dit is haar passie, staat altijd klaar voor haar cliënten en hun naasten, meestal met een lach maar soms ook met een traan. Jannie haar Motto is ook al zit het wat tegen, het komt goed! Dat motto houden haar collega’s er graag in! Ze zullen haar sprankelende persoonlijkheid missen.