Jannie uit Norg wint gloednieuwe badkamer met BankGiro Loterij

NORG/AMSTERDAM – Een droom is werkelijkheid geworden voor Jannie uit Norg. Zij heeft in de trekking van de BankGiro Loterij een bedrag van 100.000 euro gewonnen. Om het nieuws nog even geheim te houden, werden Jannie en haar dochter Herma eerst met een smoes uitgenodigd bij het Gevangenismuseum. Daar stond Jamai Loman klaar om hen te verrassen met de cheque.



Jannie (47) is compleet overdonderd: “Geweldig! Mijn fiets en de badkamer zijn aan vervanging toe. Verder willen we heel graag met het gezin een reis naar Afrika maken.”

Jannie uit Norg werd verrast met de cheque bij het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Het Gevangenismuseum ontving in 2017 een bijdrage van 600.000 euro van de BankGiro Loterij. Om de logistieke problemen op te lossen is het gebouw aangepast en heringericht. Het resultaat van de herinrichting is een heldere routing door het museum en een logische opbouw van de presentaties waardoor de verhalen beter in elkaar vloeien.