Jaren 80 Feest Tolbert blijft onverminderd populair

TOLBERT – De laatste zaterdag van oktober (dit jaar de 29e) staat al bij veel mensen in de agenda, op deze dag wordt de 33e editie van het Tolberter Jaren 80 Feest gehouden. Het feest, tegenwoordig alleen toegankelijk vanaf 30 jaar, blijft populair onder de stappers van toen. Inmiddels zijn er voor de komende editie alweer honderden tickets verkocht. Ze zijn online verkrijgbaar op www.jaren80feest.nl maar ook bij enkele bedrijven zijn de papieren kaartjes te koop. Dit zijn Primera en Fitclub Rodenburg in Leek en natuurlijk in Tolbert bij de Postwagen waar het feest gehouden wordt. De deuren openen zaterdag 29 oktober om 20.30 uur en de eindtijd is rond 1.00 uur.