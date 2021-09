Jarig VV Zevenhuizen pakt uit met groot feest

ZEVENHUIZEN – Voetbalvereniging Zevenhuizen bestond in april van dit jaar 75 jaar. Dit jubileum wordt op zaterdag 18 september groots gevierd met de (oud)leden, (oud)vrijwilligers en sponsoren. Na een lange periode van onzekerheid rondom de coronamaatregelen heeft de organisatie na de laatste persconferentie de knoop doorgehakt: het jubileum gaat door! En hoe. De feestcommissie pakt uit met een schitterend programma, weet secretaris Bibiane Mulder te vertellen.

Zelf voetbalt de secretaris elf jaar bij de club. Toen nog had VV Zevenhuizen één vrouwenteam. Inmiddels zijn dat er twee en is er een 7 X 7 dertigplus team en een MO 17 elftal. Het gaat crescendo met de vereniging, wordt al snel duidelijk. Nog niet eerder tikte de club 360 leden aan, volgens Bibiane. ‘We groeien nog steeds. We waren bang voor terugloop tijdens corona, maar dat is niet gebeurd. In de zaal zijn we zelfs van één naar vier teams gegaan. En veel omliggende dorpen stappen over van zondag- naar zaterdagvoetbal. Ze hebben voor zondag te weinig spelers op de been. Dat merken we. Zondag is bij ons juist heel erg in trek.’

Plezier en gezelligheid behoren tot het DNA van de Zeumhuuster voetbalclub. ‘Dat staat bij ons voorop en de prestatie gaat lekker mee. De derde helft is belangrijk. Het jubileumfeest is het eerste echte feest na de opening. Het liefst hadden we dat gehouden in de grote sporthal. Maar dat zit er door de coronamaatregelen niet in. Daarom zetten we een grote tent neer.’ Overdag staat het jubileum in het teken van de jeugd. Panna Knock Out Benelux organiseert een fantastische voetbaldag met onder andere een voetbalpark en bekende straatvoetballers. Vanaf 19:00 uur is in de oude kantine van VV Zevenhuizen een tentoonstelling te zien, met als thema ‘van toen tot nu’. Nu de voetbalvereniging gebruikmaakt van het nieuwe MFC de Molenstreek is dit de laatste kans om nog even wat tijd door te brengen in de kantine voordat de sloop begint. Tegelijkertijd vindt tussen 19.30 en 20.15 uur een voetbalwedstrijd plaats. ‘Een gemengde wedstrijd tussen spelers het eerste heren elftal en het eerste vrouwen elftal. Eerst wilden we tegen FC Groningen spelen, dat lukte jammer genoeg niet. Zodoende bedachten we een wedstrijd van mannen en vrouwen door elkaar. Dat is nog niet eerder gebeurd.’

De dag zal voor de volwassenen feestelijk worden afgesloten met een feestavond in een tent voor het MFC de Molenstreek aan de Oudestreek 8A. Hier zullen de band BOULEVARD en een DJ de dag spetterend afsluiten! De tent is vanaf 20:00 uur geopend. Als het goed is hebben alle (oud)leden, (oud)vrijwilligers en sponsoren inmiddels een uitnodiging ontvangen voor dit jubileumfeest. Helaas hebben wij niet meer van iedereen het juiste adres kunnen achterhalen en vanwege de AVG-wetgeving is hier ook moeilijk aan te komen. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen, maar de afgelopen 75 jaar wel betrokken was bij de club is van harte welkom om ook een kaartje te kopen. Kaarten voor de feestavond zijn tot 10 september verkrijgbaar via www.vvz75.nl. Vanwege de huidige corona-maatregelen vraagt de vereniging bij toegang om een coronatoegangsbewijs (testbewijs, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) en legitimatie.

Naast de organisatie van deze feestelijke jubileumdag heeft de vereniging een jubileumboek gemaakt met als thema ‘van toen tot nu’. Een boek van 75 pagina’s over memorabele momenten, voetbalteams, clubhistorie en nog veel meer. Het eerste boek wordt overhandigd tijdens de receptie op vrijdag 17 september. ‘Wie het boek als eerste krijgt houden we nog even voor ons zelf. Voor de persoon in kwestie moet het een verrassing blijven. De receptie is voor de KNVB, sponsoren, leden van verdienste, verenigingen in ons dorp en voor verenigingen uit omliggende dorpen.’ U raadt het: een drukte van belang komend weekend in het spiksplinternieuwe MFC. Bibiane erkent het onmiddellijk: ‘Ik heb vrijdag én maandag vrij genomen.’

Het boek is te bestellen via www.vvz75.nl/jubileumboek en is naar verwachting klaar in september 2021.