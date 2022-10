Jarige Vv Nieuw-Roden ontvangt zilveren legpenning

NIEUW-RODEN – Dubbel feest bij VV Nieuw-Roden. Zaterdag vierde de club haar 75-jarig bestaan en vrijdagavond reikte burgemeester Klaas Smid tijdens de receptie de zilveren legpenning uit aan voorzitter Reimer van der Vlugt. Een enorme verrassing voor de ‘no nonsense’ voetbalvereniging. Het jubileum werd zaterdag uitbundig gevierd met leuke clinics voor de jeugd, een vossenjacht door het dorp en een groot feest met artiesten. Over belangstelling was er geen gebrek: honderden clubliefhebbers, leden en sponsoren kwamen af op het feest. Op naar de honderd! De zilveren legpenning van verdienste wordt uitgereikt aan in de gemeente gevestigde en werkzame verenigingen en instellingen die hiervoor naar het oordeel van burgemeester en wethouders wegens hun bijzondere verdiensten in aanmerking komen.