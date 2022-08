Jarno Jans uit Roden behaald plek in finale REO SocioHypotheek NRT

RODEN – Van 7 tot en met 14 augustus werd voor de 20e keer een groot Nationaal Ranglijst Toernooi gehouden bij REO. Om de jubileumeditie te vieren werd er zowel bij de mannen als de vrouwen een 4-ster toernooi gehouden. Dit werd gecombineerd met een Open Toernooi, waaraan iedereen kon meedoen.

‘Nadat het twee jaar lang niet door heeft kunnen gaan, voelde deze jubileumeditie extra speciaal,’ vertelt organisator Matthijs Goldberg. ‘Daarnaast hebben we het jubileum gevierd door meer activiteiten dan gewoonlijk te organiseren, waaronder een padeltoernooi. Er kwamen maar liefst 110 extra spelers op dit toernooi af. Het leverde spectaculaire wedstrijden op.’ De padelsport wordt steeds populairder, merkt ook REO. Mede daarom organiseert de club volgend jaar waarschijnlijk een vervolg op het padeltoernooi.

Daarnaast werden er dit jaar activiteiten georganiseerd zoals een pubquiz, een feestavond en een veiling. Zo kon er geboden worden op een eigen parkeerplaats, VIP plaatsen tijdens het toernooi en items die werden aangeboden door lokale bedrijven. Het totaalbedrag dat de veiling heeft opgeleverd wordt vervolgens weer in de organisatie van het toernooi gestoken. ‘Hoewel zo’n week enorm hectisch is en veel van ons als organisatie vraagt, was het geweldig om te zien hoe iedereen van het toernooi genoot.’

Het toernooi werd opvallend goed bezocht. Maar liefst 400 toeschouwers genoten van het spektakel. Extra bijzonder was dat de uit Roden afkomstige Jarno Jans een finaleplek in de allerhoogste categorie wist te behalen. ‘Dat is nog nooit eerder in de gebeurd. We zijn hier als club natuurlijk enorm trots op.’ Hoewel Jans de finale verloor van de Haagse Brian Bozemoj, wist hij samen met zijn broer Sander Jans de finale binnen de hoogste categorie dubbelspel te winnen. Opvallend is dat veel winnaars dit jaar uit Roden afkomstig zijn, waaronder de broers Jans, Marit de Vos (winnaar DE5), Emiel Mennega en Michelle Bos (winnaars GD5) en Monique Prins (winnaar GD7).

De hoge temperaturen vormden geen probleem voor de spelers. Het officiële hitteprotocol van de KNLTB hoefde niet ingezet te worden. Dit gaat pas in wanneer de temperaturen boven de 34 graden uitkomen. Toch heeft de organisatie extra maatregelen genomen om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Extra parasols, emmers met water voor de spelers en flesjes zonnebrand boden verlichting. ‘Echter hadden de toeschouwers meer last van de hoge temperaturen dan de spelers. Desondanks waren er gelukkig geen problemen. De sfeer was super. Spelers en toeschouwers konden na afloop blijven hangen indien ze dit wilden. We hebben een grote kantine waar ze nog iets konden gebruiken.’

De organisatie begint in januari al met de voorbereidingen van het toernooi. Hoewel alles in kannen en kruiken leek, werd de organisatie op woensdagavond toch nog opgeschrikt door een brand in de meterkast. ‘We schrokken enorm. We waren even bang dat we het toernooi af moesten lassen, maar gelukkig bleek het allemaal mee te vallen. De volgende dag was de meterkast al weer gerepareerd. We hebben er van geleerd en kunnen er achteraf ook wel om lachen. Zo blijft het elk jaar ondanks ons uitgebreide draaiboek, weer spannend.’

Kenmerkend voor het toernooi is volgens Matthijs de goede sfeer en de relatief jonge organisatie. ‘Ik ben 33 en de oudste,’ lacht hij. Het team bestaat uit 16 mensen. Matthijs is zelf nu al 10 jaar als organisator betrokken. ‘Het mooiste vind ik dat er verschillende mensen op het toernooi afkomen. Zelfs spelers en toeschouwers uit het buitenland. Wanneer ik dan het resultaat van ons harde werk zie en zowel spelers als toeschouwers zie genieten, geeft dat enorm veel voldoening.’