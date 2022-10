Jarno Jans wil doordringen tot de wereldtop

‘Grandslams spelen, dat is uiteindelijk mijn doel. En ik denk zeker niet dat dat onmogelijk is’

RODEN – Op het moment dat deze Krant op de mat valt, zit tennisser Jarno Jans uit Roden in Tunesië waar hij meedoet aan internationale proeftoernooien. De nummer tien op de Nederlandse ranglijst hoopt de top 1000 van de wereld binnen te dringen. En dat moet lukken, denkt de local hero van Roden. Spelen op het grandslamtoernooi is het hoogste doel van de tweeëntwintigjarige Jans.

Tennissen is Jarno Jans, net als zijn broer Sander, met de paplepel ingegoten. Toen hij drie was, tikte hij al een balletje met zijn vader. Lid worden van de club kon nog niet, daarvoor moest je zes jaar oud zijn, begint Jarno Jans. ‘Mijn ouders tennisten, vanaf mijn derde hing ik al rond op de tennisbaan. Samen met mijn vader sleepte in de baan. Geweldig vond ik dat. Toen ik zes werd, kreeg ik het tennisracket van mijn broer.’ Daarna ging het snel crescendo met de broers Jans. Menig toernooi wisten de jongens op hun naam te schrijven. Veertien was Jarno toen Jarno bij de Cream Crackers in Groningen ging trainen. ‘Daar heb ik vijf jaar getraind. We speelden eerste klasse, maar werden nét geen kampioen. Ons team viel uit elkaar. Sander ging naar Amerika en Jasmijn (Gimbrère, red.) vertrok naar Den Haag. Ik moest op zoek naar een ander team. Zo kwam ik terecht in Zuidwolde, bij TC Suthwalda. Daar kwam ik in 2019 als vijfde man (reserve) binnen en na een paar weken stond ik op plek twee. Na één seizoen was ik een vaste man in het Eredivisie Heren 1 team.’

Het was 2020 toen de crème de la crème naar Roden kwam voor het fameuze REO NRT**** Open toernooi. Midden in de coronatijd. Het NRT was één van de weinige toernooien dat doorging. En dus schreven grote namen als Tim van Rijthoven, Tallon Griekspoor, Gijs Brouwer en Ryan Nijboer zich in voor een potje tennis in Roden. ‘Ik heb een mooie driesetter gespeeld tegen Ryan Nijboer. Ik had zelfs kunnen winnen. Grappig was dat de iemand van de KNLTB zei: wie is die jongen?’ Jarno lacht. Hij heeft nog iets leuks te vertellen. ‘Igor Sijsling, de trainer van Tim van Rijthoven appte me. Tim was druk met de voorbereidingen op Wimbledon. Of ik misschien twee keer met hem wilde trainen. Vlak daarvoor was hij wereldnieuws met zijn overwinning op Medvedev, de nummer één van de wereld. Natuurlijk was ik vereerd met het voorstel. Ik kon helaas niet omdat ik zelf moest tennissen. Maar het zegt wel wat. Ze kunnen me steeds meer vinden.’

Nu nog staat Jarno Jans nummer 1030 op de wereldranglijst enkel, nummer 550 op de dubbel. In Tunesië hoopt Jarno punten te pakken om hogerop in de ranglijst te komen. De top 1000 binnen denderen als het een beetje kan. ‘Ik ga ervan uit dat dat moet lukken. De ITF World Tennis Tour is een serie professionele tennistoernooien die over de hele wereld georganiseerd worden. op het laagste niveau van de professionele tennisladder voor heren. Iedere grote wereldspeler heeft hier gestaan. Hier een toernooi winnen zou mooi zijn. Twee keer heb ik het tot de kwartfinales gebracht op ander internationale toernooien. Uiteindelijk is prof worden mijn doel. Grandslams spelen, daar wil ik graag komen. En ik denk zeker niet dat dat onmogelijk is.’

Om aan de top te komen, om er je geld mee te kunnen verdienen, is ook geld nodig. Al het geld dat Jarno verdient hij met het geven van tennislessen (waarvoor hij zijn licentie tennistrainer heeft behaald), gaat op aan de toernooien, reizen en overnachtingen. Jarno zou dolgraag nog wat sponsoren aan hem binden. Oud-buurvrouw Joke Rozema helpt hem daar een handje bij. Zij behartigt de PR namens Jarno. ‘Ik heb de jongens zien opgroeien, zien groeien in de tennissport. Jarno heeft alle potentie om mee te spelen op het wereldtoneel. Mensen die hun naam aan Jarno wilen verbinden, mogen mij een mailtje sturen: jokerozema@hotmail.com. Ik neem graag contact op voor de mogelijkheden.’ Je kunt Jarno volgen op jarnojanstennis.nl.