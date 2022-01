Jasmijn Gimbrère wint haar eerste proftitel in Egypte

‘Veel trainen en focus houden’

NIEBERT – Op zesjarige leeftijd is Jasmijn Gimbrère al met het tennis virus behept. Mede door invloed van haar ouders is ze met het tennisleven opgegroeid. Haar eerste nationale jeugdtoernooi speelt ze op haar veertiende levensjaar. Dat gaat zo goed dat ze al vrij snel bij de landelijke top behoort. “Mijn kwaliteiten zijn sindsdien verder verbeterd. Nadat ik mijn middelbare school goed heb afgerond ben ik als fulltime tennisster naar Den Haag verhuisd. Samen met coach Gerard van Hellemondt werkt ik gestaag aan mijn ontwikkeling naar de top van tennis”, aldus deze jonge topper. In Egypte sleepte ze eind vorig jaar haar eerste proftitel binnen.

In de weekenden als er niet gespeeld hoeft te worden, is Jasmijn in Niebert bij haar ouders. Naast tennis volgt zij een studie psychologie. Veel trainen en focus houden, heeft haar volgens eigen zeggen zo ver gebracht. “Elke dag zeker drie tot vier uur trainen op techniek en de fysieke gesteldheid. Daarnaast gezond leven en vooral gezond eten. Dus weinig feestjes. De omgang met vrienden/vriendinnen moet goed gepland worden, want daar is weinig tijd voor. Steeds weer willen verbeteren en na je wedstrijden goed evalueren. De minder goede en goede punten bespreken met mijn coach. Hier lering uit trekken en het vervolgens op de baan in praktijk zien te brengen”, reflecteert ze. Hoewel ze nu in de top meedraait, ziet ze nog altijd verbeterpunten. “ Vooral de service heeft mijn volle aandacht in de trainingen. Het gaat steeds beter. De service bijvoorbeeld gaat zoveel beter, dat het aantal aces, wat ik heb geslagen, al verdubbeld is. Ik kan steeds meer druk in de service leggen om het punt te kunnen maken. Tactiek is ook een punt waar ik het veel met mijn coach over heb. Techniek is de basis om op souplesse te kunnen spelen. We zijn bezig meer variatie in het spel te krijgen. Daarbij zal ik vanaf de baseline meer vanuit de rally naar het net gaan komen. Wil je goed worden moet je in jezelf willen investeren en dat doe ik op dit moment.”

Vanaf 14 december vorig jaar heeft Jasmijn aan toernooien in Egypte meegedaan. Het eerste toernooi weet ze de kwartfinale te bereiken in de single en de halve finale in het dubbelspel. Op Eerste Kerstdag speelt ze de halve finale van het tweede toernooi en wint ze de dubbel. De derde week wint ze het toernooi in Giza. De dubbelfinale gaat helaas verloren. De afgelopen week is er rustperiode geweest. Maar rust betekent niet stilzitten. Ze waagt zicgh wel aan een duurloopje of wat krachttraining om het lichaam in de basis fit te houden.

“Hoe dat voelt, voor het eerst een proftoernooi winnen? Ja, dat is toch wel kicken. Ik heb al geruime tijd het gevoel dat het er aan zit te komen. De toernooien hiervoor heb ik goed gereflecteerd en gekeken naar mijn punten waar ik het minder goed heb gedaan. Dit heb ik in de finale zeker meegenomen. De eerste set win ik met 6-0. De tegenstander gaat dan mentale spelletjes spelen, waar ik niet op in ben gegaan. Met een plaspauze en een blessurebehandeling heeft ze mij uit het spel proberen te halen. In zo’n break moet je je blijven focussen. De eerste game in de tweede set direct het spel weer oppakken en haar geen kans geven. Al snel is het 3-0 voor, maar komt ze toch nog terug tot 4-3. Dan pak ik het weer prima op en maak de wedstrijd af door met 6-3 te winnen.”

Het leven van een prof bestaat vooral uit veel slapen en rusten op de hotelkamer en gezond eten, vertelt Jasmijn. “Soms is het eten prima maar soms is het niet te pruimen. Je ziet weinig familie. De verdiensten zijn nog niet geweldig. Tot nu toe is het vaak zo dat er geld bij gelegd moet worden. De kosten van hotel, coach, vliegtuig en ga zo maar door zijn niet mals. Ik neem vaak pindakaas, noten en crackers mee van huis.”

Jasmijn kijkt terug op een bijzondere ervaring in Egypte. “Het verkeer is één grote chaos. Alles vliegt door elkaar heen, maar het komt allemaal goed. Men houdt er wel rekening met Covid. Het is wel druk in de supermarkt en verder zijn alle winkels open. Als je voor een Covidtest gaat moet je er wel opletten, dat je niet afgezet wordt. Ze geven je zonder te testen een bewijs dat zomaar 100 dollar kost. Het heeft er zelfs 1 dag geregend tijdens een toernooi. Deze dag heb ik helemaal niet kunnen spelen, waardoor de volgende dag een kwart en halve finale single gespeeld moest worden. Daarnaast nog halve finale dubbel. Dat is op nieuwjaarsdag geweest.”

Momenteel staat Jasmijn met de dubbel in de top 500 van de WTA ranglijst. Bij de single is ze na het toernooi in Egypte naar plek 781 gestegen. De lijst bestaat wereldwijd uit zo’n 1400 speelsters. “Als je bedenkt dat ik in mei 2021 pas mijn eerste punten voor de ranking heb verdiend, zit er veel progressie in. Dit is allemaal internationaal. Kijk je naar Nederland sta ik op de wereldranglijst van speelsters uit Nederland op plek 14.”

Voor iedereen die dezelfde dromen heeft als deze tennisbelofte, heeft Jasmijn wel een goede raad. “Ten eerste is het belangrijk dat je plezier hebt in het trainen en het spelen van wedstrijden”, meent ze. “Ten tweede vind ik het altijd belangrijk dat je je best doet. Als je deze twee dingen doet gaan de resultaten komen.”