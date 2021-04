Jayden Kuiper volgt met terugkeer vv Nieuw Roden zijn hart en laat profcarrière links liggen

‘Ik speel straks weer samen met de jongens die ik al zo lang ken’

NIEUW RODEN – De 15-jarige Jayden Kuiper keert terug bij vv Nieuw Roden. De jonge keeper had ook kunnen kiezen voor een profcarrière bij FC Emmen of SC Cambuur, maar hij voelt op dit moment meer voor een terugkeer naar de club waar hij naar eigen zeggen ‘een speciale band’ mee heeft. Een dappere beslissing.

Veel jonge voetballers dromen er van: een profcarrière, je geld verdienen met je hobby en dan het liefst zoveel mogelijk. Het dragen van het shirt van je favoriete profclub. Voor Jayden had deze droom werkelijkheid kunnen worden. Hij werd op jonge leeftijd gescout en belande in de voetbalschool van FC Groningen, waar hij samen met leeftijdsgenoten probeerde om die droom te realiseren. Dat liep echter anders.





Jayden begon op 4-jarige leeftijd als spits bij vv Nieuw Roden om vervolgens met zijn vrienden naar VEV’67 te vertrekken. Hier kwam hij tot de ontdekking dat hij nog een veel groter talent had dan doelpunten maken, namelijk keepen. Dit talent bleef ook niet onopgemerkt bij de scouts van FC Groningen, die hem al vrij snel scoutten voor de voetbalschool. Tijdens deze periode speelde hij veel wedstrijden en moest er veel getraind worden en had hij minder tijd voor zijn sociale omgeving. Zijn leven bestond op dat moment alleen nog maar uit voetbal. De hele situatie escaleerde, toen zijn ouders uit elkaar gingen, zegt Jayden. “Ik kreeg op mijn elfde een contract aangeboden en in het begin had ik het ook goed naar mijn zin, maar toen mijn ouders uit elkaar gingen toonden ze bij FC Groningen geen enkele empathie voor de situatie. Ik had er op dat moment best wel moeite mee dat ik vanuit de club geen enkele steun kreeg. Hierdoor heb ik uiteindelijk besloten om er mee te stoppen. Ik zag het niet meer zitten. Ik ben toen bij Be Quick gaan spelen samen met een aantal jongens die ik goed kende. Het hele leven als profvoetballer vond ik ineens een stuk minder belangrijk”, vertelt Jayden.



De keeper geeft verder aan dat hij zich ook graag wil door ontwikkelen in het trainersvak. “Ik zit op dit moment nog bij TLC in Leek. Hier ben ik twee jaar geleden ook begonnen met het trainen van een jeugdteam en ik kwam er achter dat ik dat echt heel leuk vind. De ambitie om trainer te worden is op dit moment groter dan een profcarrière, het is een combinatie die niet echt goed samen gaat. Als prof ben je elke dag aan het trainen en heb je geen tijd meer om training te geven aan een jeugdteam.” Zoals gezegd is Jayden op dit moment nog lid bij TLC en daar traint hij tot het einde van het seizoen ook een jeugdteam. Vanaf aankomend seizoen gaat hij een jeugdteam bij Nieuw Roden trainen, welke team dit gaat zijn, wordt in de komende maanden duidelijk.





Na dit seizoen sluit hij aan bij de eerste selectie van Nieuw Roden en hij legt uit waarom dit voor hem een speciale club is. “Er zijn jongens binnen de club waar ik een hele speciale band mee heb, Sander, Wilco en Martijn Drent ken ik al vanaf het moment dat ik hier voor het eerst binnen kwam en ik kom ook regelmatig bij hen over de vloer. Ik zie ze als familie.” Ook met kersverse aanwinst Remon Slagter heeft hij een goede band. “Remon zie ik ook vaak. Al deze factoren hebben mij doen besluiten om terug te keren bij Nieuw Roden, ondanks dat ik ook een contract aangeboden heb gekregen van FC Emmen en SC Cambuur. Ik heb altijd al gezegd dat als de kans zich voordoet, ik terug wil keren bij Nieuw Roden om daar samen te spelen met de jongens die ik al zo lang ken. Ik ben nu op een leeftijd dat dit kan en ik kan niet wachten om te beginnen.” Toch gooit Jayden de deur naar het profvoetbal nog niet definitief achter zich dicht. “Je weet natuurlijk nooit hoe het loopt, maar op dit moment is het niet aan de orde.”

Jayden omschrijft zichzelf als een goed meevoetballende keeper met een vrij goede techniek. “Ik ben een keeper die ver voor zijn doel speelt en veel meevoetbalt. Dit is een voordeel voor mij ten opzichte van andere keepers die dit misschien minder goed kunnen. In mijn tijd bij FC Groningen werd hier ook veel op getraind.”

Hij hoopt bij Nieuw Roden het plezier in het spelletje weer te vinden. “In zo’n coronajaar merk je toch pas echt dat je het heel erg mist als je niet kan voetballen. Wedstrijden spelen is wat ik het meeste mis. Ik hoop daarom ook volgend jaar zoveel mogelijk wedstrijden te kunnen spelen.”

Voor Nieuw Roden 1 kwam het voetbalseizoen dit jaar na drie wedstrijden al ten einde. De club stond op dat moment op de 13e plek op de ranglijst. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we ons kunnen handhaven in de derde klasse, wie weet is er zelfs wel meer mogelijk.”

Tot slot heeft Jayden nog een tip voor alle jonge voetballertjes die graag profvoetballer willen worden. “Volg je hart en doe wat goed voelt. Plezier is echt het allerbelangrijkste, profvoetballer zijn klinkt natuurlijk hartstikke leuk, maar als je plezier verdwijnt is dat het echt niet waard.”