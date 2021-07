Je fiets blinkend schoon bij de fietswasstraat op de Marke

RODEN – Wie een fiets heeft die nog wel een poetsbeurt kan gebruiken moet op vrijdag 25 juni bij basisschool De Marke in Roden zijn. Daar hebben de leerlingen van groep acht namelijk een heuse fietswasstraat ingericht op het plein, waar zij fietsen poetsen om zo geld op te halen voor de afscheidsmusical. De Ongenode Gast helpt een handje mee.

Bij de ingang van het plein staan Naomi van Dijk en Dyanne Mijnheer de aankomende gasten al op te wachten. De auto van de Ongenode Gast kan ook wel een sopje gebruiken, maar helaas… de wasstraat is echt alleen bedoeld voor fietsen. ‘We wilden eerst wel auto’s wassen,’ vertelt Dyanne. ‘Maar dat mocht niet van de directeur.’ De Ongenode Gast parkeert haar grijze bolide dan ook keurig aan de rand van de weg en loopt het plein op. Daar loopt het al storm bij de wasstraat. ‘We hebben in een kwartier tijd al vijftien fietsen gewassen,’ vertellen de meiden. ‘En al voor we begonnen hadden we meer dan 30 euro ingezameld. Dat kwam van mensen die hun fiets niet konden brengen, maar wel geld wilden geven.’

Hun leraar Bert-Jan Koops in ’t Jagt komt er ook aan lopen, samen met Mart. ‘Ze moeten flink doorpoetsen,’ zegt Koops in ’t Jagt. ‘We moeten geld verdienen voor de musical, dus we hebben veel fietsen nodig. Maar waar het vooral om gaat is dat we iets kunnen organiseren voor en met de leerlingen. Normaal gaan we met ze naar Amsterdam en Westerbork en houden we een disco, maar dat gaat allemaal niet door. Het is mooi dat dit wel weer kan binnen de richtlijnen.’

Mart legt uit dat de fietsen afkomstig zijn van leerlingen, maar vooral ook van opa’s, oma’s, vaders en moeders. Ook een oud-leerling van de school komt nog even langs. Haar broertje zit in groep acht en zij laat daarom haar stalen ros ook even schoonboenen door de leerlingen. ‘Mart, moet jij niet op de fiets van je vader letten,’ vraagt Koops in ’t Jagt aan zijn leerling. Die haalt zijn schouders op: ‘Ik vertrouw het wel.’

Vanaf de parkeerplaats slaan Jan Mulder en Eerjan Eringa de verrichtingen van hun kinderen gade. Hun fietsen lijken spiksplinternieuw, zo glimmen ze. ‘Het is leuk dat dit kan en het is een mooie actie voor de musical,’ geeft Mulder aan. ‘En ze hebben er veel plezier in,’ vult Eringa aan. Daar heeft hij helemaal gelijk in. De leerlingen wassen swingend de fiets, terwijl ‘Atje voor de sfeer’ over het plein galmt. ‘Het lijkt wel Rodermarkt,’ lacht Mulder.

Even verderop staat Wilma Tepper, de moeder van Pieter. ‘Hij mag niet bij het water,’ zegt zij. ‘Want dan wordt er veel te veel geknoeid.’ Als de DJ van dienst – een klasgenoot – een liedje uit de afscheidsmusical draait, danst en zingt iedereen enthousiast mee. ‘Dat mag ook wel na dit jaar,’ aldus Tepper. ‘Ze moeten er zelf een feestje van maken, dat hoort ook een beetje bij het groep acht-gevoel.’

Eindelijk is de Ongenode Gast aangekomen bij het begin van de wasstraat, waar Boaz en Jesse (ook bezorger van De Krant) de kassa bemannen. Zij innen de drie euro die mensen moeten betalen voor het laten poetsen van hun fiets. ‘Dat vind ik eigenlijk best wel duur,’ zegt Boaz. Dat het voor een goed doel is, gaat er bij hem niet in: ‘Ik vind de musical niet zo heel leuk.’

Op de vraag waar de musical over gaat, weten de jongens niet zo goed het antwoord. ‘Het is een soort Japie en de bonestaak, maar dan met een achtbaan,’ aldus Jesse. Na deze uitleg is de Ongenode Gast nog niet veel wijzer, maar gelukkig biedt Bert-Jan Koops in ’t Jagt wat meer duidelijkheid: ‘Het gaat over een pretpark die een wedstrijd organiseert voor het ontwerp van de mooiste achtbaan. Daardoor ontstaan de wildste ideeën.’ De leerlingen hebben zelf voor deze musical gekozen en de liedjes zijn ‘opbeurend en oppeppend’ volgens de docent. ‘Hebben jullie er een beetje zin in?’ roept hij over het schoolplein, wat de kinderen met een instemmend gejuich beantwoorden.

Dan is het alweer tijd om op te ruimen. De leerlingen die de wasstraat bemanden krijgen nu pas de Ongenode Gast in de gaten. Die wordt binnen de kortste keren omringd door onder andere Amy, Floor, Feline, Joyce, Nine, Juliette en Ninthe. Ook Jules komt erbij staan – met natte haren, omdat hij een emmer water over zich heen kreeg. Zo zijn er nog veel meer kinderen die allemaal dolgraag in De Krant willen. De Ongenode Gast kan alle namen niet meer bijhouden, zoveel zijn het er. Dan komt meester Bert-Jan er aan en is het echt tijd om te gaan. ‘Ik kom mijn kleine Oempa Loempa’s weer meenemen,’ lacht hij. Op naar de musical op woensdag 7 juli.