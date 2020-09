‘Je helpt ze om te groeien en zo ineens hebben een eigen band, dat proces is zó gaaf’

Minka Zaal in de race voor Kunst- en Cultuurprijs

PEIZE – Een eigen zangschool, kartrekker van vele muzikale projecten, juf voor de klas en, als het even kan, zelf op het podium. Minka Zaal is een duizendpoot. Iemand die altijd met muziek bezig is. En met kinderen, want daar is ze gek op. Ze heeft er maar liefst 70 op zangles. “Ik vind het mooi om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen.”

“Wat een eer”, roept Minke enthousiast over haar nominatie voor de Kunst- en Cultuurprijs Noordenveld. “Dat het gezien wordt wat ik doe vind ik leuk. Ik voel me een soort BN’er in mijn eigen dorp. Ik zie mijn rol in Peize als verbinder op maatschappelijk vlak. Daar droomde ik vroeger oprecht van.” Na de mavo ging Minka naar het MBO voor een studie Sociaal-cultureel werk. Daarna volgde hbo conservatorium. Studies die perfect aansluiten bij het werk wat ze doet. “Ik heb veel buurthuiswerk gedaan. Het sociaal-culturele en muziek past goed bij elkaar. Dat besefte ik misschien toen niet zo, maar nu denk ik dat het heel erg verbindt. Ik houd van kinderen. Zeker een cliché, maar kinderen zijn puur. Ik wil het beste eruit halen. Vind het niet zo zeer belangrijk dat ze goed kunnen zingen, maar dat ze vertrouwen krijgen en zich zelf durven laten zien, dát is zo mooi. Dat podium is belangrijk, maar dat spreek ik niet uit. Daar werken we naar toe. Je kunt ze alleen maar op het podium zetten als ze zich veilig genoeg voelen. Het ene kind doet er drie jaar over om erop te staan, het andere kind wil het liefst iedere week. Uiteindelijk gaan ze allemaal mee. Je ziet dat ze zich steeds meer open durven te stellen. Dat je als docent bijdraagt aan het zelfvertrouwen van kinderen vind ik een van de mooiste dingen van mijn vak”, zegt Minka die als zangcoach ook kinderen en volwassen helpt om hogerop te komen in de muziek. “Dat is de andere kant van mijn vak. Ik begeleid leerlingen naar audities voor bijvoorbeeld een muziekopleiding, toneelschool of een televisieprogramma als The Voice. En ook volwassenen die voor hun plezier willen zingen of er juist van dromen om in een koor te zingen maar de stap niet durven zetten. Je helpt ze om te groeien en zo ineens hebben een eigen band. Dat proces is zó gaaf.”

Nieuw festival

Tussen alle bedrijven door werkt Minka ook nog aan haar eigen projecten. Zelf uitvoerend bezig zijn is een must, zegt ze. “Optreden is mijn grootste passie. Die passie heb je nodig om goed te kunnen overbrengen. Alleen al daarom is het belangrijk dat je ook zelf op het podium staat. Er gebeuren best veel leuke dingen. Ik ben veel bezig met eigen werk. Momenteel worden er nummers van mij gearrangeerd. Nog iets leuks: met een songwriters collectief zijn we bezig om een nieuw festival op te zetten. ‘Peize de plaat’, gaat het heten. Peize doet veel met muziek, vooral veel covers. Peize de plaat wordt een festival met eigen composities in verschillende genres, van klassiek tot jazz, op meerdere plekken in Peize. We zijn al behoorlijk ver met de organisatie. Het kan zijn dat het een dag wordt, maar een weekend zou ook goed mogelijk zijn.”

Naast zangschool Stempalet (waarmee ze al eens de Drentse Liedjesprijs binnenharkte) en haar eigen muzikale projecten staat Minka ook voor de klas. Ze geeft muzikale vorming op vijf basisscholen in de gemeente. Toen dat door corona even niet kon, maakte ze vlogs voor haar leerlingen. “Contact houden met kinderen vind ik belangrijk. Je zit in een proces met elkaar. Door grappige vlogs te maken waarin kinderen ook opdrachten krijgen was ik toch in contact me ze.” Ook de kerstmusical zit er weer aan te komen in het muziekdorp. Voor het vijfde jaar organiseert Minka samen met een groep vrijwilligers de musical waar dit jaar 34 kids aan mee doen. Verder staat er nog een optreden tijdens Samenloop voor Hoop in Peize op de planning. U leest het: een muzikale duizendpoot. Iemand die houdt van haar dorp, kinderen én muziek. Zéker een terechte kanshebber op de prestigieuze Kunst- en Cultuurprijs. Stemmen op Minka kan via kunstencultuurprijs.nl.