Je hoeft geen geboren kunstenaar te zijn om iets moois te maken

Jacques Ruijgers: ‘Heerlijk om mijn hoofd zo leeg te maken’.

NORG – Kleintje Cultuur komt ditmaal met een verhaal van amateur kunstenaar Jacques Ruijgers. Een verhaal dat vooral een aansporing is voor anderen om ook eens de stap te zetten om zelf creatief bezig te zijn. De volgende anekdote is kenmerkend voor het gedachtegoed van Jacques Ruijgers. ‘Ik was eens in een museum en sloeg daar een kunstactiviteit voor kinderen gade. Twee kinderen staan achter een schildersezel. De een is vijf jaar oud en de ander twaalf jaar. De jongste begint meteen te schilderen, de oudste staart naar het witte doek. Die denkt, wat moet ik nou tekenen? Die denkt na en weet eigenlijk niet wat te doen. Dat heb ik vroeger ook zo ervaren. Op school leerde ik dingen af. Een boom is niet blauw, maar groen. We durven daarom niet meer spontaan iets te maken.’

Jacques Ruijgers woont in Norg, 87 jaar inmiddels en nog steeds actief met het maken van kunstwerken. Hij maakt cartoons, schildert, schrijft, tekent, boetseert en maakt muziek. Veelzijdig dus. Bij hem thuis aan de voordeur krijgt de verslaggever van De Krant een enveloppe met daarin enkele aantekeningen in handen. ‘In deze coronatijd moet het maar even zo,’ geeft hij aan. ‘Mijn vrouw is 84, we zijn op leeftijd en vallen in de kwetsbare doelgroep.’ Het geeft niet. De creatieve stijl van Jacques Ruijgers is bij menigeen bekend. Af en toe is er een expositie van zijn werk te zien in De Brinkhof. Ook de meegegeven enveloppe bevat op de voorkant een kunstwerkje van zijn hand. Een foto van een keramiek gemaakt stadsgezicht versiert de linkerhoek.

‘Ik noem mezelf een kunstenaar met een kleine k. Ik prijs mezelf niet de hemel in, ben er bescheiden over. ‘Het hoeft voor mij niet allemaal perfect te zijn. Door de lat niet zo hoog te leggen kan ik maken wat ik wil. Begin gewoon met iets, tenslotte maak je iets voor jezelf en niet voor de buren. En je hoeft niet meteen een Rembrandt te zijn. Probeer gewoon wat uit.’

Wie Jacques Ruijgers spreekt hoort ook meteen de docent in hem. Als oud-leraar op het Dr. Nassaucollege weet hij als geen ander om mensen te motiveren. Zijn voorbeelden zijn voor iedereen te behappen. ‘Kijk,’ zegt hij, ‘sluit je ogen en kras met een viltstift op een stuk wit papier. Als je daarna de lijnen met elkaar verbindt, kun je de ontstane vlakken met verf gaan beschilderen. En wat ook kan, pak een krant uit de krantenbak, vouw hem dubbel en knip in het midden een gat erin. Vul dat op met een zelfgemaakt gedicht en je hebt zo je eigen creatieve kunstwerkje gemaakt. Je hoeft echt geen geboren kunstenaar te zijn om iets moois te maken. Iedereen kan het, van jong tot oud. Als je maar durft dan komt het plezier vanzelf.’

Het werk van Jacques Ruijgers kenmerkt zich door diversiteit en diverse gebruikte technieken. Hij is op zijn achttiende jaar begonnen met schilderen. ‘Heerlijk om zo het hoofd leeg te maken. Creatief bezig zijn met je handen is heel goed om te ontspannen na drukte en stress. En dan vooral in deze coronatijden geeft het mij extra afleiding en ontspanning. Ik zou het iedereen aanraden om eens de stap te wagen om creatief actief te worden. Zeker wanneer je aan huis geboden bent is het lekker om aan de slag te gaan.‘