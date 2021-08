Kleintje Cultuur – Meta Geerts

PEIZE – Van huis uit is Meta Geerts eigenlijk botanicus. Jarenlang gaf zij biologieles en bij haar huis in Peize heeft zij een weelderige tuin vol kleur. De liefde voor vilt ontstond toen zij rond 2004 in ruil voor planten een cursus van Jolande van Luijk kreeg aangeboden. ‘Dat was zo leuk dat ik meer cursussen ben gaan doen.’ Meta werkte toen nog en deed af en toe een cursus. Langzamerhand begon ze objecten te maken en toen Van Luijk een expositie organiseerde mochten haar cursisten, onder wie Meta, ook hun werk tonen. Na haar pensioen ging ze daar meer mee aan de slag.

Voordat ze vilt ontdekte was Meta altijd wel creatief bezig geweest. Handwerken, schilderen, pottenbakken en zilversmeden – ze heeft het allemaal wel eens geprobeerd, maar nergens was ze zo bezeten van als van wol. ‘Vilt is het middel waarmee ik me echt kan uitdrukken. Het is een geweldig medium. Het is plooibaar, je kunt er kleding van maken, het is warm en stoot vuil af.’ Dat is niet alles, want het krimpt niet tijdens het wassen, verkleurt moeizaam en laat zich goed verven. Meta laat enkele sjaals zien die zij heeft gemaakt. De ene is zachter dan de ander. ‘Je kunt vilten op linnen, op zijde of het mengen met elkaar,’ vertelt Meta. ‘Je kunt heel veel variëren met wol, het heeft een eindeloze creativiteit in zich.’

Meta begon met eenvoudige dingen, zoals een jasje en sjaals. Ook maakt ze sieraden, boekomslagen, lampjes en kussens, maar daar zijn in de loop der jaren ook grotere driedimensionale objecten voor kunstmanifestaties en –routes bijgekomen. ‘Driedimensionaal werk vind ik interessanter. Ik maak ook wel landschapjes, maar dat geeft minder bevrediging omdat er minder ruimte is om te experimenteren.’

Werk van Meta was te zien in de tuinen van Appeltern en bij Hawar in Oldeberkoop. In het Rembrandtjaar 2019 maakte zij de baret van Rembrandt, van gaas en vilt: ‘Daar ben ik heel lang mee bezig geweest.’ Voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 maakte zij de vogelkijkhut ‘Once in the wetlands’, die werd tentoongesteld in Rottige Meente. Hierin is goed te zien hoe Meta haar passies voor wol en natuur combineert, doordat het object met zijn geelgroene tinten leek op te gaan in de omgeving. ‘Ik haal mijn inspiratie uit licht, donker en ruimtelijkheid, maar de natuur is denk ik de grootste inspiratiebron,’ aldus Meta. ‘Ik merk dat ik veel groene objecten maak en dat blad, bomen en structuren vaak terugkomen. Soms weet je niet hoe iets tot stand komt, dan gebeurt het gewoon.’

Momenteel is een werk van Meta te zien in het Sieboldhuis in Leiden. Ook deze kiku of Japanse Chrysant is geïnspireerd op de natuur en een Japanse houtblokprint. Het werk was eigenlijk bedoeld voor het Textielfestival Leiden in 2020, maar dat ging zowel vorig jaar als dit jaar niet door. Gelukkig mochten de exposanten die geprogrammeerd stonden voor het Sieboldhuis, onder wie Meta, hun werk wel tonen. Nog tot en met september 2021 is dit werk in Leiden te zien. In september doet Meta ook mee aan de Open Atelierroute Noordenveld, waarvoor zij samenwerkt met Magda Balvers. Waar Balvers stabiles maakt, richt Meta zich op mobiles met bollen. Dan is het ook wel weer even mooi geweest, aldus Meta. ‘Voorlopig is het genoeg,’ zegt ze. ‘De tuin vereist ook veel tijd en kunst is alleen leuk als je mag experimenteren. Dan blijft het spannend. Zodra je iets moet, wordt het vaak verkrampt en komt er druk op te liggen.’