Wim Velema neemt afscheid van Notariskantoor Velema Rijks

Per 1 juni is het klaar voor notaris Wim Velema. Na 41 jaar notariaat is het tijd voor vrijheid. En vooral sportiviteit. Want de notaris – nu oud-notaris- houdt van alles wat met bewegen te maken heeft. Hij draagt zijn goed draaiende notariskantoor volledig over aan notaris Bert Rijks, die tweeënhalf jaar geleden al alle notaris-taken overnam. “Je moet ergens een keer stoppen. Een jongere generatie is nodig voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen.” Op donderdag 13 juni komt hij nog één keer terug. “Voor wie mij nog graag de hand wil schudden of graag kennis wil maken met ons team.”

Wim Velema nam het kantoor 24 jaar geleden over van notaris De Boer in Roden. In 1995 verhuisde hij het notariskantoor naar de prachtige locatie aan de Zulthe, waarnaast hij woont, samen met zijn echtgenote, schrijfster Gerry Velema. En dat blijven ze doen, maar de tussendeur gaat dicht, lacht Wim Velema die ‘back-up’ blijft in het geval er vragen zijn over oudere dossiers. Een goed moment om te stoppen, vindt de notaris die al een tijdje aan het afbouwen is. “Het is fijn om te zien dat het goed gaat met het kantoor. In een tijd dat het notariaat gedomineerd wordt door prijsvechters, heeft ons kantoor een stevige positie in de markt. Dat zegt wel iets. We hebben een heel betrokken team. We doen het hier echt met elkaar, kwaliteit leveren een aandacht voor de klant staan bij ons voorop. En dat daarvoor soms net een extra stapje gezet moet worden is hier geen punt. Dat gaat vanzelf.”

Openheid

Die betrokkenheid is iets dat notaris Bert Rijks ook erkent. Rijks werkte zelf als kandidaat-notaris voor kantoren in Bedum en Delfzijl. Sinds 2007 is Rijks betrokken bij het notariskantoor van Velema. “Terug in mijn geboortestreek, ik ben geboren in Norg. Vooral de open cultuur die hier heerst vind ik erg prettig. Heel anders wanneer ik het vergelijk met de kantoren waarvoor ik heb gewerkt. Natuurlijk heeft iedereen andere verantwoordelijkheden, maar toch voelen medewerkers het als hun ‘eigen’ kantoor. Zichtbare hiërarchie is er niet. Dat zorgt voor een prettige sfeer en betrokkenheid.”

Laagdrempelig

Notariskantoor Velema Rijks staat bekend om de lage drempel, de toegankelijkheid. “De lijnen zijn kort hier”, vertelt Bert Rijks. “Dat maakt dat we snel kunnen handelen. En dat betekent efficiëntie. We werken met z’n vijven. Voor Wim komt straks een nieuwe medewerker het team versterken, iemand met een hbo-rechten opleiding. De praktijk van Velema Rijks is er voor alle voorkomende notariële zaken, voor zowel particulieren als ondernemers. Van familierecht tot onroerend goed, van overdracht van woningen en hypotheken tot ondernemingsrecht.”

Met veel plezier kijkt Wim Velema terug op 41 jaar notariaat. “Het is een vertrouwensfunctie. Mensen maken je in al hun kwetsbaarheid deelgenoot van hun privéomstandigheden. Dat ze je persoonlijke dingen toevertrouwen heb ik altijd zeer bijzonder gevonden. Mensen die een slechtnieuwsgesprek hebben gehad, in allerijl zaken moeten regelen, dat zijn heftige dingen. En dat je dan iets voor ze kunt betekenen, dáár haal ik mijn voldoening uit. Personen- en familierecht heeft dichter bij me gelegen dan vennootschapswerk.” Er is een hoop veranderd in twee decennia notariswerk, zegt Velema. “Neem alleen al het hele digitaliseringsproces. Vroeger hadden we een kaartenbak, werden dossiers uitgetypt op typmachines. Tegenwoordig gaat alles met de computer. En het is door het toenemend aantal samengestelde gezinnen veel meer maatwerk geworden. Wat ik straks ga doen? In ieder geval iets dat met bewegen te maken heeft. Ik houd ervan om sportief bezig te zijn. En we hebben tien kleinkinderen. We passen veel op.”

Afscheid 13 juni 2019

Op 13 juni komt Wim Velema nog één keer terug op kantoor. Voor degene die hem nog graag de hand wil schudden of gewoon graag kennis wil maken met het team van Velema Rijks. “Een receptie van een paar uur en alleen maar handje schudden vind ik niks. Ik ben hier de hele dag, van 10:00 tot 16:00 uur. Iedereen kan hier gewoon binnen lopen.”

Notarispraktijk Velema Rijks, De Zulthe 1 Roden. Telefoon: 050 – 50 10 515. E-mail: kantoor@velemarijks.nl. Website: velemarijks.nl. Inloopspreekuur elke vrijdag van 9:30 tot 11:30 uur.







– Wim Velema (oud-notaris, op de foto links)

– Bert Rijks (notaris, op de foto rechts)

– Mariën Balt (kandidaat-notaris, op de foto midden)