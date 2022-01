‘Je uitstraling bepaalt of mensen zich graag aan je willen verbinden, niet zozeer op welk niveau je speelt’

LEEK – ‘Waar moet het over gaan? Over corona? Of gewoon een leuk verhaal?’ Het laatste Emo. Al noem je corona helemaal niet, graag zelfs. Zo begint het gesprek over de Leekster voetbalclub VEV ’67-voorzitter Emo de Vries. De zaakjes staan er prima voor en het bruist van de energie binnen de club.

‘Één en al positieve energie hier’, lacht de enthousiaste voorzitter. ‘En dat zonder elkaar te zien. Toch gebeurt hier een hoop. Er zijn veel trainingsactiviteiten op de velden en de kantine wordt regelmatig gebruikt voor onder ander scheidsrechtercursussen en meetings voor jeugdtrainers en leiders. Heel eerlijk gezegd had ik gedacht dat het allemaal stil zou vallen, maar hier draait veel door, zegt De Vries die ook wat leuke successen wist te boeken op het gebied van sponsoring. ‘We hebben een nieuwe hoofdsponsor aan ons weten te binden. Wie dat is vertel ik nu nog niet, maar we hebben een mondelinge toezegging voor vijf jaar. Een gamechanger. Het is een dusdanig contract, dat we alle ideeën die we hebben kunnen realiseren. Het partnership met Intersport in Roden blijft ook. Twee weken geleden zaten we met de sponsorcommissie en het bestuur bij elkaar. Iedereen belde een tiental sponsoren op. Dan merk je hoe het leeft. Maatschappelijk ondernemen wordt belangrijk gevonden, ondernemers willen zich graag bij ons aansluiten.’

Op dit moment telt VEV 751 voetballende leden, weet De Vries. ‘Alleen voetballende hè, het totale ledenbestand is rond de 900. Dat is veel. We waren altijd Calimero, maar groeien nu toch behoorlijk. In de coronaperiode hebben we er veertig leden bijgekregen. Dat heeft alles met aandacht te maken. Er zijn hier altijd trainingen en er wordt veel geïnvesteerd in de jeugd. We hebben een opleiding & ontwikkelfonds in het leven geroepen. Uit het fonds betalen we opleidingen. Nu al zijn er 23 leden binnen onze club opgeleid. Dat willen we nog verder door ontwikkelen. Of we nog meer wensen hebben? Jazeker. Nul op de meter is er ook één. Hoe, wat en wanneer weten we nog niet, maar er is een commissie mee bezig.’

Momenteel speelt het eerste elftal tweede klasse. Promoveren is niet per se een doel, zegt De Vries. ‘Mensen zeggen weleens: pomp er een ton in en trek goeie spelers aan. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de cultuur binnen de club. Je uitstraling bepaalt of mensen zich graag aan je willen verbinden, niet zozeer op welk niveau je speelt. Je moet kijken naar hoe je het recreatieve deel en het prestatiedoel niet met elkaar in botsing laat komen.’ Komende zaterdag staat er een minitoernooitje voor vijfendertigplussers op het programma. ‘Dat komt voort uit de winterclub, dan hebben we op de slotavond wel tussen de 300 en 400 man in de kantine. Nu doen we het kleinschaliger. Het minitoernooi wordt georganiseerd door het vierde elftal. Het is voor alle 35plus en 45 plus teams, zeven teams in totaal. Het hele sociale gebeuren is belangrijk onderdeel van onze vereniging. Dat is ook wat je zo mist: elkaar zien. Laten we hopen dat we snel weer helemaal los kunnen.’