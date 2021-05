‘Je wordt alleen beter door het te doen, het komt je niet aanwaaien’

Kleintje Cultuur – Aly van der Woude

HUIS TER HEIDE – Geboren Groninger Aly van der Woude exposeert vanaf vrijdag 30 april tot en met 27 juni met haar werk in Galerie Huis ter Heide. Hier is haar werk, samen met dat van enkele andere kunstenaars te zien. In de loop der jaren heeft Aly al in veel Europese landen geëxposeerd. Na een zwaar jaar waarin corona centraal stond, komt de kunstwereld ook langzaam weer op gang.

Aly woont sinds kort weer in het hoge Noorden en ze is blij weer terug te zijn.

In 1977 werd haar man voor zijn werk overgeplaatst naar het westen en uiteindelijk hebben ze daar meer dan 30 jaar gewoond. ‘Ik was vroeger ook al bezig met tekenen en schilderen, maar ik had daarnaast ook nog gewoon een baan. Ik werkte bij een bank. Op een bepaald moment heb ik besloten dat ik me volledig op het schilderen wilde gaan richten. Ik ben toen in Den Haag naar de academie gegaan. Ik wilde abstract gaan schilderen, dit is zo goed bevallen dat ik vanaf 1998 mij volledig gefocust heb op het schilderen.’

Haar keuze bleek een schot in de roos. Ze heeft in verschillende hoofdsteden mogen exposeren om daar haar werk te laten zien. ‘Ik ben echt op heel veel plekken geweest. In Londen, Parijs, Kopenhagen en zelfs in Beijing, China. Het is echt een eer als je in het buitenland je werk mag laten zien en proberen te verkopen.’ Door de ontwikkeling van het coronavirus kwam er voor Aly een vrij abrupt einde aan alle buitenlandse avonturen, maar ze gaat zeker niet bij de pakken neerzitten. ‘Stiekem vind ik de exposities in Nederland leuker. Ik houd er van om nieuwe mensen te ontmoeten. In Nederland leg je toch sneller en makkelijker contact dan in het buitenland. Bovendien vind ik het altijd fijn om te weten wie mijn schilderijen koopt. Ik vind het dus ook niet zo erg dat ik niet in het buitenland kan exposeren. Juist deze galerie in Huis ter Heide spreekt mij aan. Het is knus en in een oude boerderij met veel licht. Bovendien zijn het allemaal hele aardige mensen.’

Aly heeft er zeven jaar over gedaan om haar eigen stijl te bedenken. Voor het maken van een schilderij haalt ze vaak haar inspiratie uit de natuur. ‘Mijn werk bestaat uit 20 lagen verf. Acrylverf op doek wordt het genoemd. 20 lagen is inderdaad veel, maar ik daag mezelf graag uit. Er moet altijd een bepaalde moeilijkheidsgraad inzitten. Het is in de kunstwereld de bedoeling dat je een eigen stijl hebt. Je kan niet iemand zijn werk gaan namaken, daarom heeft het bij mij ook zo lang geduurd voordat ik mijn eigen stijl had.’

Er zijn momenteel twee schilderijen waar Aly erg trots op is, maar deze schilderijen zijn nog niet te zien in de Galerie in Huis ter Heide. ‘Dit zijn voor mij twee heel bijzondere schilderijen. Ze bestaan uit nog meer lagen en nog meer verschillende kleuren. Deze twee komen te hangen in Museum Nienoord in oktober van dit jaar. Ik verkoop zo’n tien tot vijftien schilderijen per jaar en met één schilderij ben ik drie weken bezig. Dan ben ik zes dagen per week aan het schilderen. Dat klinkt misschien lang, maar ik ben een perfectionist en niet snel tevreden.’

Aly heeft ook nog een tip voor andere jonge ambitieuze kunstenaars. ‘Blijf veel schilderen en blijf veel oefenen. Je wordt alleen beter door het te doen, het komt je niet aanwaaien. Je zal er zelf veel tijd en energie in moeten steken. Als je net als ik ook graag wil exposeren, moet je voor je eigen PR zorgen. Mensen moeten weten dat je bestaat en waar ze je kunnen vinden. Het allerbelangrijkste is dat je plezier hebt in wat je doet.’