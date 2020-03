REGIO – De lente is begonnen! Op vrijdagochtend 20 maart startte om 4:50 uur de lente officieel. In al het coronageweld zou je het bijna vergeten, maar we mogen ons dan toch eindelijk weer verheugen op mooier weer. Hopelijk gaat dat mooie weer dan ook gepaard met betere tijden. Deze pasgeboren lammetjes in het mooie Een hebben er in ieder geval al zin in. Voor hen geen coronacrisis, maar lentekriebels. Zorgeloos genieten zij van de eerste lentezon. Om jaloers van te worden.