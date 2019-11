Jeffrey Elzinga, Voorzitter Korfbalvereniging N.K.C.

NOORDWIJK/MARUM – “Sinds afgelopen maart heb ik het voorzitterstokje overgenomen van Bert van der Molen die er na 14 jaar afscheid van wilde nemen. Het bevalt tot nu toe uitstekend. Ik ben zelf nog niet zo oud en ik heb nog niet veel ervaring, dus voor mij is het een leuke uitdaging. N.K.C. is opgericht op 15 mei 1947 in Noordwijk. De letters N.K.C. staan voor Noordwijker Korfbal Club. Wij spelen recreatief korfbal en hebben momenteel vier teams in Marum en helaas nog maar één team in Noordwijk. Het is een erg gezellige vereniging, waarbij ‘ons-kent-ons’ centraal staat. Onze vereniging is er niet om op niveau te korfballen, maar puur hobbyistisch. Leden van onze vereniging vinden de korfbalsport leuk, maar hoeven niet drie keer per week te trainen om op niveau te spelen. Wij spelen geen wedstrijdkorfbal. Alle teams bij ons spelen breedtekorfbal. Het buitenseizoen zit er inmiddels op en we beginnen volgende week weer in de zaal. We hebben op het veld nu een begin gemaakt met een jeugdteam van kinderen tussen de 4 en 7 jaar. Dat willen we in de zaal voortzetten en uitbreiden. Zo proberen we ook meer jeugd bij de vereniging te betrekken. Onze vereniging is laagdrempelig en een sterk punt van onze korfbalvereniging is dat iedereen alles gezamenlijk oppakt. We hebben momenteel vijf teams en trainen op maandag en woensdag in Marum. Iemand die zonder druk en geheel vrijblijvend een keertje mee wil doen, is van harte uitgenodigd om eens te komen kijken bij een training. Op onze website zijn de trainingstijden wel te vinden. Naar mijn idee kun je als buitenstaander gemakkelijk bij een team aansluiten. Daar ben ik als voorzitter van deze vereniging erg trots op. Ieder nieuw lid is wat mij betreft in ieder geval meer dan welkom, want de ambitie om als N.K.C. te groeien is er zeker!”