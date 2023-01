Jens Schraven uit Tolbert krijgt een contract bij FC Groningen aangeboden

TOLBERT – Voor Jens Schraven was het vorige week eindelijk zover. Een vurige wens van hem en zijn overleden opa kwam in vervulling. Na lang keihard werken is het de inwoner van Tolbert gelukt om een contract te mogen ontvangen bij FC Groningen. Hij tekende een contract van anderhalf jaar met een optie van nog één jaar. Samen met zijn zaakwaarnemer Yoshua St. Juste heeft de jonge vleugelaanvaller in het bijzijn van ouders het contract getekend.

Jens is op drieënhalfjarige leeftijd bij de kabouters van Leek-Rodenburg begonnen. Daar groeide hij al snel uit tot een waardevolle speler in de jeugd. Hij sloeg twee leeftijdscategorieën over en kwam in de E1 van Leek-Rodenburg te spelen. Toen viel hij al op door zijn gedrevenheid en techniek. ‘Ik moest door mijn jonge leeftijd en geringe lengte opboksen tegen grotere tegenstanders. Dat vormde mijn karakter mede, want hierdoor leerde hij omgaan met grote tegenstand.’, vertelt Jens. Het viel natuurlijk de scouts van BVO’s op. Hij kon kiezen uit FC Groningen of sc Heerenveen. Jens koos voor sc Heerenveen en startte daar bij de Voetbalschool. Acht jaar was hij, toen hij daar elke woensdagmiddag naar toe ging. Voor zijn ouders was dit best een opgave, maar ze deden dit met veel plezier. Als de ouders niet konden, was het opa Harrie van der Heide wel die klaarstond. Jens doorliep tot aan zijn vijftiende alle teams bij Heerenveen. Helaas kon dit niet voortgezet worden en Jens dacht dat zijn droom niet kon worden verwezenlijkt. Via hoofd jeugd Paul Raveneau kwam Jens bij FC Groningen in beeld. Het ging niet altijd over rozen, want een groeispurt gooide roet in het eten. Veel groeipijn in rug en lies gaf Jens tegenslag. Jens had in zijn eerste voetbaljaren al geleerd dat je met keihard werken en elke dag beter willen worden veel kunt bereiken. ‘Een droom na willen streven en hier op focussen betekende alles er voor willen doen, maar zeker ook alles ervoor laten.’

Jens speelt nu in de O21 van FC Groningen op de rechterflank. Van nature is hij aanvaller en het maakt hem niet uit of hij nu links of rechts speelt. Nu hij een contract heeft, moet de volgende stap komen. Eerst zal Jens bij de selectie van het 1e elftal aan moeten sluiten om die stap te maken. ‘Ik ben een tweebenige speler die technisch zeer goed uit de voeten kan. Verbeterpunten zijn in ieder geval de duels beter in durven te gaan en meer volwassener gaan spelen. Dus meer rust in mijn spel zien te krijgen.’ De aansluiting bij het 1e elftal komt voor Jens ongelukkig uit. Het 1e elftal heeft het lastig in de competitie en degradatievoetbal vergt andere kwaliteiten. Een jonge speler moet niet te lang in de O21 blijven spelen. Hij hoopt dan ook in beeld te komen voor de 1e selectie.

Jens is de laatste jaren gegroeid in zijn ontwikkeling. Hij is sterker geworden en heeft geleerd niet over zich heen te laten lopen. Hij komt beter voor zichzelf op. ‘Je ontwikkelt je meer als mens en voetballer’, vertelt hij. ‘Het afgelopen jaar was minder goed. Het overlijden van mijn opa en blessures deden me geen goed. In oktober ben ik weer de goede weg ingeslagen. Extra trainen en elke dag laten zien dat ik me wil verbeteren.’ Dat resulteerde in december tot een gesprek waarin hij eigenlijk wilde weten wat FC Groningen met hem wilde. Hij kreeg toen de bevestiging van wat hij hoopte. FC deed hem een contractaanbieding. Afgelopen donderdag 26 januari heeft Jens het contract ondertekend.

Met zaakwaarnemer St. Juste heeft Jens een prima keus gemaakt. ‘We hebben veel contact en ik kan met allerlei vragen bij St. Juste aankloppen.’ Dat vindt de jonge voetballer wel fijn. Hij heeft de ervaring en weet de weg te bewandelen hoe zaken aan te pakken.

De dagindeling van Jens is druk. Dinsdag en donderdag is hij van 9.00 uur tot 17.30 uur op de club. De andere dagen, behalve zondags, is hij halve dagen op de club. De vrije tijd gebruikt hij voor zijn studie sportmanagement. Jens doet naast de reguliere trainingen ook nog veel individuele trainingen. Jens zijn motto is ‘elke dag beter willen worden’. Zijn ultieme doel is ooit bij Liverpool te spelen.