Jente Hoven versiert kerstbomen voor zakcentje

Kerstboom versieren is ook gewoon gezellig

RODEN – November is weliswaar nog maar net half om, sommigen zitten al met hun hoofd bij kerst. Zo ook Jente Hoven uit Roden. De veertienjarige kerstfanaat wil een extra zakcentje verdienen door kerstbomen op te tuigen. Voor een paar euro komt Jente bij de mensen thuis en versiert hij de boom. Niet alleen vanwege het geld, maar ook vanwege het sociale aspect. ‘Het is gezellig om met de kerstboom bezig te zijn’, zegt hij.

Vorig jaar kwam de moeder van Jente al met het idee om kerstbomen te gaan versieren. Jente is namelijk een groot fan van kerstmis en houdt bovendien van decoreren. ‘Hij mag ook graag de indeling van zijn slaapkamer veranderen. Hij heeft wel iets met stylen’, zegt vader Bert. ‘Het versieren zit er van kleins af aan al in. Ieder jaar heeft Jente op zijn kamer een kleine kerstboom. Ook dit jaar staat hij al.’

Op zijn kamer staat de kerstboom dan ook al. ‘Beneden komt hij pas na 5 december’, denkt Jente zelf. ‘Mijn moeder versiert beneden altijd de boom en ik doe het op mijn eigen kamer. Omdat ik het zo leuk vind om te doen, bedacht mijn moeder vorig jaar dat ik ook bij anderen de boom zou kunnen versieren. Dat heb ik bij een aantal bekenden mogen doen. Dit jaar hoop ik nog meer bomen te versieren.’ Net als zijn moeder, houdt Jente ervan om buiten de gebaande paden te gaan. ‘Het is leuk om steeds wat anders te proberen. De boom die hier beneden komt te staan, ziet er ook ieder jaar anders uit. Dat maakt het leuk.’

De scholier van De Nijeborg in Leek vraagt 5 of 7,50 euro voor het versieren van de boom. ‘De versiersels moeten de mensen zelf in huis hebben en dan kom ik het ophangen’, zegt Jente. Inmiddels heeft hij al zes afspraken staan. ‘Het is erg gezellig om te doen. Ik kom langs en ben al anderhalf uur bezig met het versieren van de boom.’ Juist in deze tijd biedt Jente daarmee een extra stukje gezelligheid. ‘Mochten mensen het prettig vinden, dan vind ik het verder geen probleem om een mondkapje te dragen. Uiteraard houd ik tijdens het optuigen ook afstand.’

Op deze manier creëert Jente daarmee toch een bijzonder kerstgevoel. Nu het jaarlijkse tripje naar de kerstmarkt in Bremen niet doorgaat, gaat kerst er heel anders uitzien. ‘Het zal minder gezellig zijn denk ik’, zegt Jente. ‘Meestal gingen we met de hele familie eten in een grote groep, maar dat zal nu anders zijn. De kerstmarkt gaat ook niet door. Dan is dit misschien een mooie andere bezigheid.’

Wekelijks kan Jente zo’n drie à vier kerstbomen versieren. ‘Dat hoeft niet per se in Roden te zijn, maar het moet ook niet te ver weg zijn. Het moet op de fiets te doen zijn.’ Jente is er vroeg bij en realiseert zich dat maar al te goed. ‘Er zullen nog niet veel mensen zijn die de kerstboom nu op gaan zetten’, denkt hij. ‘Dat snap ik wel, de kerstboom in de woonkamer staat er bij ons ook vaak pas in december. Maar ik ben al beschikbaar, dus iedereen mag mij bellen. Ik ben dagelijks in de loop van de middag beschikbaar. ’s Ochtends ga ik naar school.’

Voor slechts 5 euro voor een echte boom en 7,50 euro voor een kunstboom die nog in elkaar moet worden gezet, komt Jente graag langs om bomen in de omgeving van Roden te versieren. ‘Ik ben aan het sparen voor een Macbook’, zegt Jente. ‘Daar moet ik best veel bomen voor versieren!’ Jente is te bereiken via 06 81039449. Zowel bellen als Whatsapp.