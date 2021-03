MARUM – Jerry St. Juste is opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands eftal voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije, Letland en Gibraltar. Nederland zal zich proberen te plaatsen voor de eindronde in Qatar tijdens deze campagne. Voor de speler van Mainz is het de eerste keer dat hij is opgeroepen voor het grote Oranje. St. Juste speelde als kleine jongen voor SV Marum.