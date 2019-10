In Beeld

LIEVEREN – Jeroen Hilster uit Lieveren is Nederlands Kampioen geworden in de ONK SuperCup 600. De 18-jarige wegracecoureur won zaterdagmiddag de laatste wedstrijd van het seizoen op een kletsnat TT circuit in Assen. Hiermee behaalde Hilster het allerhoogste niveau dat in Nederland mogelijk is. In de ONK SuperCup 600 klasse werden twee races verreden. De eerste, toen was het nog droog, werd gewonnen door concurrent Nick Vlaar en Hilster eindigde als tweede. Vlak voor de tweede race begon het stevig te regenen. Geen punt voor de coureur uit Lieveren. Die voelt zich namelijk uitstekend op nat asfalt. Hij maakte een goede start en greep de koppositie. Even later moest hij deze afstaan en zakte terug naar een derde plaats. Met nog drie ronden te gaan reed Hilster op de tweede plek. Omdat hij wist dat –ie een ruime voorsprong had op Vlaar besloot hij de strijd niet aan te gaan en de wedstrijd gecontroleerd uit te rijden. ‘Yes we did it Nederlands kampioen ONK OW SuperCup 600!’ schrijft Hilster op zijn Facebookpagina. Om te vervolgen met: ‘Samen met mijn team Oosterveensracing en coach Tristan Lentink van Lentink Sports hebben we het hele jaar keihard gewerkt om deze beker mee naar huis te mogen nemen. Enorm dankbaar dat jullie mij deze kans hebben geboden. De plannen voor volgend jaar zijn in de maak, binnenkort meer hierover’. (Foto: Facebook Jeroen Hilster)