LIEVEREN – Motorcoureur Jeroen Hilster uit Lieveren heeft de eerste driedaagse test van het jaar met Lentink Sports Racing op het TT Circuit in Assen erop zitten. Van donderdag 8 tot en met zaterdag 10 april scheurde de coureur op het beroemde circuit in de Drentse hoofdstad. Vanwege de extreem koude baantemperaturen kon de testdag op donderdag niet optimaal worden benut, maar gelukkig was dit op vrijdag en zaterdag beter.

Aanvankelijk zou zaterdag 10 april de eerste ronde van het International Dutch Championship plaatsvinden, maar vanwege de huidige coronasituatie mogen nog geen wedstrijden verreden worden. Daarom benutten de coureurs en teams deze dag als trainingsdag onder de naam IDC Masterclass. Tijdens de eerste twee sessies waren Jeroen en zijn teamgenoot Colin Velthuizen de snelsten in de Dutch Supersport klasse. Hilster kon tevreden zijn over zijn goede ritme.

‘Het waren koude en lastige omstandigheden,’ aldus Hilster. ‘We hebben veel kunnen testen en positieve stappen gemaakt. Helaas had ik wel een kleine crash aan het einde van de tweede dag, maar tijdens de derde dag kon ik de stijgende lijn weer doorzetten.’ De focus ligt nu op de start van het IDM seizoen, die gepland is van 30 april tot en met 2 mei op de Lausitzring in Duitsland.