Jeroen Hilster verbetert persoonlijk record

In het weekend van 13 t/m 15 augustus reed Lentink Sports Racing de IDM thuisrace op het TT Circuit Assen, de vierde ronde van het IDM Supersport 600 kampioenschap 2021. Jeroen Hilster was heel goed onderweg in de trainingen en met een 1’42.2 in de kwalificatie wist hij een persoonlijk record neer te zetten. Het niveau in het IDM is dit jaar erg hoog, waardoor Jeroen met deze snelle tijd uiteindelijk zich als tiende plaatste voor de races. Na de eerste kwalificatie stond de coureur uit Lieveren vijfde. Ook Colin Velthuizen wist een nieuw persoonlijk record te draaien op het TT Circuit Assen en met een 1’43.4 mocht hij als twintigste aan de races beginnen.



De eerste race werd zaterdagmiddag verreden. Jeroen legde een strak tempo aan de dag. De 20-jarige coureur kwam terecht in de tweede groep, die aan het strijden was voor de achtste plaats. Na dertien strakke ronden kwam Jeroen als elfde over de finish en werd hij als negende geklasseerd exclusief de gastrijders. Colin had een slechte start en dan is het lastig om op dit hoge niveau terrein goed te maken. Wel reed Colin een goed tempo en wist hij zich terug te knokken naar een negentiende plaats op de finishlijn. In de tweede race wist Jeroen opnieuw aansluiting te vinden aan de staart van de tweede groep. In de loop van de race moest de coureur uit Lieveren deze groep iets laten gaan, waardoor hij alleen kwam te rijden. Na dertien ronden finishte Jeroen als twaalfde, waarmee hij tiende werd van de vaste IDM rijders. Colin had geen geluk in deze race. De coureur uit Heerjansdam werd geraakt door een andere rijder en moest vanuit het achterveld weer naar voren zien te komen. Colin wist zich met een goed tempo nog weer terug te knokken naar een tweeëntwintigste plaats.



De vijfde ronde van het IDM Supersport 600 kampioenschap, de voorlaatste van het seizoen 2021, wordt van 27 t/m 29 augustus verreden op de Red Bull Ring in Oostenrijk.