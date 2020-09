Jesper Martens, secretaris BSC Knights

LEEK – “BCS Knights bestaat dit jaar 33 jaar. De club is opgericht in februari 1987.Veel leden van het allereerste uur zijn nog steeds betrokken. In het noorden zijn we een van de grootste honkbalverenigingen. In iedere leeftijdscategorie hebben we een team, al 15 jaar lang. En daarmee zijn we best een uitzondering. Zelf ben ik in 2010 bij de Knights gekomen, ik trainde bij de aspiranten. Later ben ik zo’n drieënhalf jaar zelf trainer geweest. Vorig jaar januari heb ik laten weten dat geïnteresseerd was in een bestuursfunctie. Ik heb een jaar meegedraaid als rechterhand van Jeannette van der Donk, als bestuurslid algemene zaken. In februari van dit jaar ben ik na het aftreden van Wim Jan Wieringa gekozen tot secretaris op de stemming van algemene ledenvergadering. Mensen die niet competitief zijn maar wel graag willen sporten, kunnen ook bij ons terecht. Voor deze groep zijn er speciale trainingen. We zijn niet zozeer een club die hoog wil eindigen in de competitie, plezier staat bij ons voorop. Op dit moment telt BSC Knights ongeveer 110 leden waarvan 75 spelende leden. Dat aantal is al jaren stabiel. Om honkbal voor de jongste jeugd onder de aandacht te brengen, organiseren we op zaterdag 26 september een beeball-dag. Dat gebeurt op vier verschillende plekken in Nederland. Voor het noorden zijn wij gevraagd om de dag te organiseren. Een leuke dag waar van alles te doen is. De EK-promobus van de KNSB is aanwezig om kinderen, ouders en publiek enthousiast te maken voor de honkbalsport. Ze hebben een slagkooi mee, een kooi van 5 bij 5 meter met een diepte van 10 meter. Hierin kun je je slagsnelheid meten en ook je nauwkeurigheid tijdens het werpen. Acht teams spelen ’s middags toernooitjes op drie velden. De wedstrijden worden gespeeld tussen de Blokes uit Veendam, de Bedrocks uit Emmen, de Diamonds uit Drachten, Cariben uit Groningen en de Knights. De dag wordt om 14:00 uur geopend door wethouder Elly Pastoor. De kantine is open, maar niet toegankelijk voor publiek. Spelers en gasten kunnen wel van alles bestellen, we serveren vanuit een open raam. Sinds kort kunnen mensen ook pinnen bij ons. Wij trakteren de spelers op een broodje hotdog met ranja en ze krijgen een mooie medaille mee naar huis. Opgeven voor de beeball-dag is niet nodig. Iedereen kan gewoon lekker naar het sportpark komen. Gezelligheid staat voorop!”