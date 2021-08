Jessica Hunziker wint Groninger Kampioenschap M1 dressuur

TOLBERT – In het Groninger Stadspark werden onlangs de provinciale kampioenschappen dressuur en springen verreden in de landelijke klassen bij de paarden en pony’s. Op zaterdag verreden de deelnemers de eerste proef. Jessica Hunziker uit Tolbert, uitkomend voor de rijvereniging Nienoord, zette een sterke proef neer. Dit resulteerde in 63,085% en een mooie tweede plaats samen met Bolheim’s EJ, vlak achter de sterk rijdende Maud Vellinga op Tjongerenhof Decennium en ook uitkomend voor rijvereniging Nienoord.

Op zondag vond de twee proef plaats. Ook nu reed Jessica met Bolheim’s EJ een fantastische proef, maar Joyce ten Have van de Driesporenruiters uit Onstwedde was net iets beter. Ten Have was zaterdag echter derde, zodat Jessica Hunziker en Bolheim’s EJ van eigenaar Olga Hartman uit Zevenhuizen het kampioenschapslint kregen omgehangen. Zij mogen nu naar de Nationale Kampioenschappen in Ermelo.