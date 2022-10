Jetzt geht’s los: het grootste Oktoberfest van de Kop van Drenthe in Roden

RODEN – In Roden weten ze hoe ze een feestje moeten organiseren. De feesttent van Rodermarkt is nog maar net afgebroken, de andere is alweer in aantocht. Op 21,22 en 23 oktober gaat het los op het evenemententerrein in Roden. Het Oktoberfest komt eraan! Volgens initiatiefnemers Bart de Vries van het Wapen van Drenthe en Monique Roossien van Mo’s Café het grootste Oktoberfest van de Kop van Drenthe.

Opnieuw hebben ze elkaar gevonden: Bart de Vries en Monique Roossien. Al heel wat jaren organiseren ze samen muziek op het feestplein tijdens de Rodermarkt, Kleintje en Koningsdag. Iedere keer weer opnieuw een succes. Het feestplein op de kruising van de Heerestraat en de Brink is onderhand een begrip geworden onder liefhebbers van (veelal) Nederlandstalige muziek. Voor de twee reden samen om nóg een feestje te organiseren: het Oktoberfest. Drie dagen lang een ouderwets gezellig Duits volksfeest op het evenemententerrein. Dennie Christian komt, net als de Tiroler Partyband Solidair, Otto Lagerfett, Rass Echt, Peter Borkes Die Lustiger Moeflons, Musikanten en de Nagtegal geschwister. ‘Voor de tent komt een groot eetplein waar bezoekers kunne genieten van een broodje bratwurst, kaiserschmarrn en andere typisch Duitse gerechten. Alles wordt verzorgd door Event Catering.’ Vrijdag om 18:00 trappen de Moeflons, Dennie Christian en af met knallers van schlagers. Zaterdag gaat de Tiroler Partyband Solidair los. Wie zondag nog even een sfeertje wil proeven moet op tijd uit de veren. Om 11 uur is het namelijk fruhshoppen geblazen. Iets met bier en ontbijt. En muziek natuurlijk. De kaartverkoop gaat al lekker, weten de horecaondernemers. Een kaartje kost voor vrijdag en zaterdag 22.50 euro, voor zondag betaal je 15 euro en een passe partout kaartje waarmee je toegang hebt tot alle drie dagen kost 49,50 euro. De kaarten zijn te bestellen via oktoberfestroden.nl. ‘Het is voor ons de eerste keer dat we dit organiseren, dus dat is best spannend. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat dit in de smaak valt. Het Oktoberfest in Groningen is al bijna uitverkocht. Dat zegt wel wat. Dus hijs je in een dirndljurk, lederhose of een skipak en dompel je onder in diese Deutsche party! Tot slot een tip voor wie van plan is verkleed te gaan: bij Kledingverhuur Willy Luinge in Roden en Tanja Hommes in Peize kun je je helemaal uitleven!