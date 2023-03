Jeugd geniet van Fortnite toernooi

RODEN – ‘Wat een mooi evenement,’ laat jongerenwerker Patrick Mellens van Welzijn in Noordenveld na afloop enthousiast weten. Afgelopen zaterdag genoten een dikke 50 jeugdigen van een Fortnite toernooi in activiteitencentrum De Dobbe. Fortnite is een online populair computerspel. Je kunt het alleen spelen maar ook in een team tegen elkaar. Dat laatste was het geval in het jeugdtoernooi in De Dobbe. ‘Je kunt van alles zeggen over videospelletjes, maar dit is een game die jongeren onderling sociaal contact geeft. De sfeer was top en het was mooi om te zien hoe de jongeren dan ook contact met elkaar maakten. Zelfs oudere jeugd vermaakte zich prima met de jongere deelnemers,’ aldus Patrick Mellens.