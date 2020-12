Jeugd kan bootcampen bij Palestra dankzij WiN

RODEN – Voor de sportievelingen komt Welzijn in Noordenveld met een prachtige nieuwe activiteit. Op dinsdag 22 december kan eenieder gratis meedoen met een bootcamp bij Palestra. Eenieder in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar is van harte welkom om van vier tot vijf een uur te proeven aan deze bijzondere manier van sporten. De activiteit ligt in het verlengde van de summertour. Opgeven kan via www.activiteitenladder.nl en is volledig kosteloos. Wouter Meertens, sportcoach namens Welzijn in Noordenveld, is blij met de samenwerking met Palestra. ‘Een mooie manier om een vervolg te geven aan de Summertour. We willen het gehele jaar door activiteiten voor jongeren blijven organiseren en dit past hier uitstekend bij. Ik hoop dan ook dat zoveel mogelijk jongeren zich opgeven!’ Op de foto poseert hij met Marianne Hanja van Palestra. Voor vragen kan men bellen naar 06 44772066.