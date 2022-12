Jeugd Talero 1 geeft aanstaande kampioen goed partij

LEEK/RODEN – Het eerste jeugdteam van tafeltennisvereniging Talero heeft zaterdag in de Rodenburghal zeer verdienstelijk vier punten behaald tegen FTTC 1. Talero verhinderde hiermee dat FTTC in Leek het kampioenschap al kon vieren. Mathijs Vening en Hanne Hobbelen wisten hun enkelpartijen helaas niet te winnen maar samen wonnen ze wel zeer knap het dubbelspel in vier games (14-12, 11-7, 5-11, 14-12). Ruben won zijn eerste partij zeer overtuigend in drie games maar moest zijn tweede partij aan de tegenstander laten. Erkan Bali was goed op stoom en was niet te kloppen. Hij won zeer verdiend zijn beide partijen in drie games. Hierdoor was de eindstand 4-6 voor de mannen uit Franeker en wordt hun kampioensfeestje even uitgesteld naar volgende week.