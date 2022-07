Jeugd TSR opent eigen expositie

RODEN – De jeugd van de Teken- en Schildergroep Roden heeft een eigen expositie in kunstencentrum K38. Afgelopen vrijdag is de expositie officieel geopend. De jeugd van de woensdag- en vrijdagmiddaggroep heeft hard gewerkt. Onder de deskundige en altijd enthousiaste begeleiding van ‘meester Jan’ Houwing is er een prachtig gezamenlijk project tot stand gekomen.

De prachtige werken zijn vanaf 1 juli tot en met 4 september te bewonderen in

Kunstencentrum K38 op de 1ste etage. Op vrijdagmiddag 1 juli is de officiële opening in aanwezigheid van familie verricht door Rob Kerstens, voorzitter van de Teken- en Schildergroep Roden. Open op woensdag tot en met zondag van 13.00-17.00 uur. Entree gratis. Entree exposities in de Galerie van K38 2 euro p/p, tot 18 jaar gratis. Kanaalstraat 38 9301 LT Roden