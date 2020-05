NORG – Afgelopen week werd voor het eerst sinds tijden weer gebruik gemaakt van het trainingsveld van VV GOMOS. De jeugd onder 9 jaar kreeg training van hoofdtrainer Martin Drent. De jeugd diende voorafgaand aan de training handen te wassen en na de training werden de ballen zelfs speciaal schoon gemaakt. De komende tijd zullen steeds meer teams van GOMOS de training weer hervatten. Ook de selectie zal binnenkort weer op het gras staan. De jeugd had er in ieder geval ontzettend veel plezier in!